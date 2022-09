FV Ravensburg muss sich in Nöttingen klar geschlagen geben

Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage hat es den FV Ravensburg am Samstagnachmittag wieder richtig erwischt. Beim FC Nöttingen verloren die Oberschwaben mit 0:4 (0:2) und rutschten in der Tabelle der Fußball-Oberliga auf Rang elf ab. In der zweiten Halbzeit gab der neue spanische Stürmer Jorge Pelaez Sanchez, genannt Canillas, sein Debüt für den FV. Zufrieden konnte Trainer Tobias Flitsch aber weder mit ihm noch seinen Mitspielern sein.

Die Ravensburger zeigten am Samstag keine gute Leistung. „Wir haben uns keine klare Torchance herausgespielt“, meinte Flitsch. „Die Niederlage ist verdient und geht auch in der Höhe in Ordnung.“ Früh mussten die Ravensburger in Nöttingen bereits wechseln. Jascha Fiesel musste wegen Wadenproblemen bereits nach rund zehn Minuten vom Feld, für ihn kam Jonas Schuler. Dieser wiederum durfte nicht mal den Rest des Spiels als Linksverteidiger agieren, sondern wurde in der 68. Minute schon wieder ausgewechselt.

Es lief nicht viel zusammen beim FV. Die Gegentore fielen zu einfach. In der 25. Minute trat Nikolaos Dobros einen Freistoß aus knapp 20 Metern unter der Mauer durch – das überraschte auch FV-Torwart Haris Mesic. Zehn Minuten später erhöhte Timo Brenner mit einem Kopfball ins lange Eck nach einemn Eckball auf 2:0. „Wir kassieren wieder zwei Standardtore“, ärgerte sich Flitsch.

Nöttingen stand auf eigenem Platz relativ tief und überließ den Ravensburgern oft den Ball. Nur wussten die damit wenig anzufangen. „Da brauchen wir mehr Geduld, das müssen wir auf jeden Fall aufarbeiten“, meinte der FV-Trainer. Zur zweiten Halbzeit brachte Flitsch in Canillas neben Dennis Blaser einen zweiten Stürmer. Nach vorne ging aber weiter kaum etwas. Nöttingen dagegen kam noch zweimal über ihre rechte Angriffseite in den FV-Strafraum. Zunächst hatte Dobros im Strafraum zu viel Platz und traf mit links ins lange Eck zum 3:0, dann kam William Heers rechts bis zur Grundlinie durch: Manuel Geiselhart versuchte in der Mitte noch zu klären, der Ball kam dennoch zu Jimmy Marton, der ihn nur noch über die Linie drücken musste.