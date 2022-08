FV Ravensburg macht Fortschritte

Ergebnisse im Fußball sind wichtig – das ist jedem Beteiligten des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg bewusst. Doch am Anfang einer Saison und gerade nach einem Trainerwechsel spielt vor allem auch das Auftreten eine große Rolle. Obwohl es am Samstag beim Offenburger FV nur zu einem torlosen Remis reichte, fuhren die Oberschwaben mit einem guten Gefühl nach Hause. „Die Art und Weise ist wichtig. Wir machen Fortschritte“ lobt FV-Trainer Tobias Flitsch.

Das bezog Ravensburgs Coach insbesondere auf das Offensivspiel seiner Mannschaft. Zum Saisonstart gegen Neckarsulm (2:2) sorgte der FV selten für Gefahr – das war nun in Offenburg ganz anders. „Wir wollten auf jeden Fall versuchen, uns mehr Torchancen zu erarbeiten und das ist uns gelungen. Wir hatten mehr als ausreichend Chancen, vor allem war die Qualität der Torchancen richtig gut“, so Flitsch. Einziges Manko: „Leider haben wir es nicht hinbekommen, den Ball im Tor unterzukriegen.“ Insgesamt viermal seien Spieler des FV alleine auf das gegnerische Tor gelaufen, gerade Torjäger Daniel Schachtschneider hätte eigentlich zwingend treffen müssen. Untypischerweise ließ der 33-Jährige seine Möglichkeiten jedoch ungenutzt. „Sowas kommt tatsächlich bei den besten Stürmern der Welt vor, da mache ich mir keine Sorgen“, so Flitsch, der mit seinem Team an einer noch besseren Strafraumbesetzung arbeiten will. Dem FV fehlte letztlich auch das Glück, wie unter anderem die 71. Minute zeigte: Louis Beiser-Biegert verhinderte nach einem Schuss von Moritz Jeggle per Fallrückzieher auf der eigenen Torlinie spektakulär die Ravensburger Führung (71.).

Tobias Flitsch tauscht die Außenverteidiger

Zum Ende hin ging es dann darum, den Punkt zu sichern. In der Schlussphase musste der FV zwei brenzlige Situationen überstehen, aber Haris Mesic im Tor sammelte mit guten Paraden Argumente für den Stammplatz im Kasten. Und auch Mesics Vorderleute machten einen guten Job. Im Vergleich zum Spiel gegen Neckarsulm wechselte Flitsch auf den Außenverteidigerpositionen vor: Für Samuel Boneberger rückte Thomas Zimmermann vom Mittelfeldzentrum auf die rechte Abwehrseite, links spielte Moritz Strauß statt Jonas Schuler. Die Zimmermann-Rolle in der Zentrale übernahm Manuel Geiselhart, der mit hoher Präsenz agierte. Mehr Sicherheit als in Hälfte eins beim Auftakt strahlte die unveränderte Innenverteidigung (Jascha Fiesel, Jeggle) aus.

Schon am Mittwoch sollen die Fortschritte zum ersten Saisonsieg führen. Dann gastiert der 1. FC Rielasingen-Arlen in der heimischen Cteam-Arena. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.