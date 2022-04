FV Ravensburg lässt in Villingen einen Sieg liegen

FC 08 Villingen – FV Ravensburg 2:2 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2 Daniel Schachtschneider (29., Foulelfmeter, 35., Handelfmeter), 1:2 Tefvik Ceylan (68.), 2:2 As Ibrahima Diakite (89.) – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Samuel Boneberger (FV, 90.+1) – Schiedsrichter: Mattern – Zuschauer: 320 – FV: Kraus – Zimmermann (78. Fiesel), Altmann, Geiselhart, S. Boneberger – Jeggle – Chrobok (69. Lauenroth), J. Boneberger (46. Baier), Hörger, P. Strauß (73. Huber) – Schachtschneider.

Der FV Ravensburg hat beim FC 08 Villingen eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben und musste nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit einem Punkt zufrieden sein. „Wenn Villingen mutig spielt, sind sie stark“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth. In der Tat: Als die Villinger in Halbzeit zwei kommen mussten, stellten sie die Ravensburger Defensive vor gewaltige Probleme.

Zwei Aktionen im Strafraum, zweimal gibt es Elfmeter

In die Partie ging der FC 08 allerdings mit einer abwartenden Taktik. Trainer Marcel Yahyaijan hatte gehörigen Respekt vor der FV-Offensive und überließ den Gästen die Initiative. In einer chancenarmen Anfangsphase war eine Verletzung der erste Aufreger: Nach einer Standardsituation blieb FC-Stürmer Harry Föll liegen. „Er kommt gerade aus einem Kreuzbandriss“, meinte sein Trainer – Föll musste raus.

Den zweiten Akzent setzte der FV: In der 28. Minute dribbelte der agile Paul Strauß in den Strafraum des Gegners, bei einem Haken legte ihn Daniel Wehrle – Schiedsrichter Patrick Mattern zeigte sofort auf den Punkt. Torjäger Daniel Schachtschneider verwandelte sicher unten links. Fünf Minuten später fast die gleiche Aktion: Strauß wieder rechts im Strafraum, wieder ein Haken – diesmal spielte Nico Tadic den Ball im Fallen mit der Hand. Erneut ein klarer Strafstoß, Schachtschneider entschied sich für die gleiche Ecke und Villingens Ibrahima Sy lag wieder in der falschen.

In der Pause muss der Kapitän aufhören

Wohlfarth musste in der Pause seinen Kapitän vom Platz nehmen. Jona Boneberger war schon angeschlagen in die Partie gegangen. Insgesamt verlor das Ravensburger Offensivspiel in Halbzeit zwei deutlich an Qualität. „Wir haben zu mutlos gespielt“, kritisierte Wohlfarth sein Team später.

Die Villinger kamen aber auch mit viel mehr Druck aus der Pause. Die FV-Defensive wackelte, immer wieder ging der Ball im Aufbauspiel zu schnell verloren. Die Ravensburger konnten sich beim Gegner bedanken, dass der seine Umschaltmomente schlecht zu Ende spielte. Villingens Trainer warf seinem Team auch fehlende Cleverness vor: „Wenn der Schiedsrichter schon zwei Elfmeter gegen uns gepfiffen hat, wird er eher auch einen für uns pfeifen“, hatte Yahyaijan seinen Spielern in der Pause mit auf den Weg gegeben und haderte dann mit der Umsetzung: „Wir spielen den Ball nicht ins Zentrum, sondern immer wieder nach außen.“

Turbulente Schlussphase inklusive Platzverweis

Also musste es ein Standard richten: In der 68. Minute klärte der FV einen Eckball nicht konsequent. Der Ball fiel Tevfik Ceylan vor die Füße und zappelte kurz darauf zum Anschlusstreffer im Netz. Villingen machte weiter über die Außen viel Druck – die Ravensburger hatten nur noch eine gute Chance, als in der 87. Minute Timo Baier und Schachtschneider bei einem Konter nur noch einen Verteidiger vor sich hatten. Baier verpasste aber den richtigen Moment für den Querpass und ließ sich abdrängen.

Praktisch im Gegenzug konnte der FV trotz der langen Jungs Moritz Jeggle und Philipp Altmann einen hohen Ball in den Strafraum nicht abwehren – As Ibrahima Diakite staubte zum verdienten 2:2 ab. Die Schlussphase wurde noch einmal turbulent – inklusive Gelb-Roter Karte für Ravensburgs Samuel Boneberger und zwei Verwarnungen für die Villinger Bank.

„Ravensburg war zweimal in unserem Strafraum und sie führen mit 2:0“, ärgerte sich Marcel Yahyaijan über die erste Halbzeit. „Deshalb müssen wir zufrieden sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben.“ Die Gefühle von FV-Trainer Wohlfarth kommen von der anderen Seite her, liefen aber in eine ähnliche Richtung: „Wir können froh sein, dass wir unentschieden gespielt haben.“