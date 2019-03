FV Ravensburg kassiert herben Dämpfer

Den Start ins neue Jahr in der Fußball-Oberliga haben sich die C-Junioren des FV Ravensburg anders vorgestellt. Gegen den Abstiegskampfkonkurrenten FC Esslingen (0:8) und gegen Tabellenführer Reutlingen (2:5) gab es zwei klare Niederlagen.

Gerade ins Spiel in Esslingen war der FV hochmotiviert und durchaus mit Ambitionen gegangen. In der ersten Halbzeit hielt Ravensburg noch mit, geriet allerdings mit 0:1 in Rückstand. Im zweiten Durchgang fiel die U15 dann auseinander. Nach zwei Doppelschlägen stand es 0:5, in der Nachspielzeit kassierte Ravensburg noch drei weitere Treffer.

Eine Woche später kam der Tabellenführer Reutlingen ins Wiesental. Auch hier lief das Spiel nicht nach Plan, denn bereits nach drei Minuten musste Torhüter Valentin Heidt verletzt vom Feld. Auch dessen Vertretung Silas Heck konnte nach der Pause nicht mehr weiterspielen, Feldspieler Bastian Strunk nahm den Platz zwischen den Pfosten ein. Auf dem Platz überragte beim 5:2-Sieg Reutlingens Önder Nazik. Ravensburgs U15 verbrachte nun die Woche im Trainingslager am Lago Maggiore, am Sonntag (14 Uhr) geht es zum 1. FC Heidenheim. Auch die A-Junioren des FV (Samstag, 17 Uhr gegen JFV Oberes Donautal) und die B-Junioren (Sonntag, 10.30 Uhr in Bösingen) starten am Wochenende ins Fußballjahr 2019.

FC Esslingen – FV Ravensburg 8:0 (1:0) – Tore: 1:0, 5:0 Widmann (18., 52.), 2:0, 3:0, 7:0 Eroglu (41., 42., 70.+2), 4:0 Hannak (51.), 6:0 Mouhssine (70.+1), 8:0 Spoljaric (70.+4) – FV: Heidt, Chis (36. Forstenhäusler), Huß, Klein, Mahle (47. Lebeka), Mayr, Gashaj, Fricker (51. Hertnagel), Döberl, Kriegler, Strunk (36. Bolgert).

FV Ravensburg – SSV Reutlingen 2:5 (1:3) – Tore: 0:1 Morina (5.), 0:2 Hertle (27.), 1:2 Mahle (33., FE), 1:3 Kanalas (35.), 1:4 Nazik (39.), 1:5 Morina (45.), 2:5 Klein (62.) – FV: Heidt (3. Heck), Chis, Huß, Bolgert (63. Fricker), Mahle, Mayr, Gashaj (47. Klein), Döberl, Hertnagel, Kriegler, Strunk.