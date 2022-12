FV Ravensburg ist mit zwei Trainern im Gespräch

Die Trainersuche beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg läuft weiter. „Wir sind aktuell mit zwei Kandidaten im Gespräch“, verrät Sportdirektor Fabian Hummel. „In den nächsten Tagen wird es aber keine Entscheidung geben. Unser Ziel ist es, vor Weihnachten den neuen Trainer vorzustellen.“

Der FV-Manager habe erst am Samstag, nach der Entlassung des bisherigen Trainers Tobias Flitsch, mit der Suche begonnen. „Es wäre deshalb vermessen, bereits jetzt einen neuen Mann vorstellen zu können“, sagt Hummel. Die Suche gestalte sich zudem im Winter schwieriger als im Sommer. Die beiden Kandidaten, mit denen Hummel im Gespräch ist, „seien verfügbar“. Ob es sich dabei um Marco Konrad und Steffen Wolfarth handelt, ließ Hummel unkommentiert. „Wir werden uns an keinen Spekulationen beteiligen“, sagte er lediglich, um scherzend hinzuzufügen: „Um Klopp und Guardiola handelt es sich nicht.“ Die beiden Star-Trainer sind zudem aktuell auch noch in ihren Klubs in Manchester und Liverpool gebunden.