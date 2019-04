FV Ravensburg ist auf Göppinger Überraschungen gefasst

Während Steffen Wohlfarth die ganze Woche über beim Trainerlehrgang war, bereitete sich Fußball-Oberligist FV Ravensburg unter der Anleitung von Co-Trainer Andreas Raaf auf die nächste Aufgabe vor. Dass nicht Wohlfarth die Einheiten mit seiner Mannschaft absolviert hat, könnte angesichts des 1. Göppinger SV als kommendem Gegner am Samstag (14 Uhr) noch nicht einmal ein allzu großer Nach-teil sein. Denn: „Giovanni ist immer für eine Überraschung gut“, sagt Wohlfarth. Er meint damit: Was Göppingens Trainer Giovanni Coveli gegen Ravensburg plant, lässt sich kaum vorhersagen.

Wohlfarths und Raafs Aufgabe für Samstag ist somit vor allem, ihre Mannschaft auf mögliche Überraschungen gefasst zu machen. Was mit dem Ravensburger Ansatz auch gar nicht so schwer ist. Denn der FV konzentriert sich auf die eigene Leistung. Und die hat zuletzt gestimmt. Fünf Spiele in Folge gingen nicht verloren, drei wurden gewonnen. Der jüngste Sieg war allerdings ein hauchdünnes, spät erzwungenes 1:0 gegen den SV Oberachern. „Das ist kein Beinbruch“, sagt Wohlfarth. Oft habe der FV in dieser Saison schon gut gespielt und sei dafür nicht belohnt worden. Dass es auch andersherum laufe, stört Wohlfarth natürlich nicht: „Das darf mal passieren, solange wir gewinnen.“

So sehr ihn die eigenen Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit freuen, so wenig gibt Wohlfarth auf das, was Göppingen da am vergangenen Wochenende passiert ist. In Freiberg kam Covelis Mannschaft mit 1:6 unter die Räder. „Auf dem Kunstrasen in Freiberg tut sich jeder schwer“, lautete Wohlfarths Ferndiagnose. Göppingens Kapitän Pavlos Osipidis klang sehr selbstkritisch. „Wir haben Freiberg zu viel Zeit und Raum gestattet“, wurde der SV-Kapitän auf der vereinseigenen Homepage zitiert, und: „Wir müssen das schnell abhaken.“

Die erste Gelegenheit dazu hat Göppingen im eigenen Stadion gegen Ravensburg, das in der Tabelle vier Punkte Rückstand hat. Der FV dagegen will seine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage ausbauen. „Wir fahren wie immer hin, um zu gewinnen“, sagt Wohlfarth.