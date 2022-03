FV Ravensburg II will mit den Spitzenteams Schritt halten

Die U23 des FV Ravensburg tritt am Samstag (15 Uhr) zum Nachholspiel beim TSV Riedlingen dran. Für die zwei Mannschaften ist es das letzte Spiel der Hinrunde in der Fußball-Landesliga. Danach geht es für beide in die neu kreierte Aufstiegsrunde – mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen: Während für Riedlingen die vorderen Plätze unerreichbar sind, will der FV Ravensburg II vorne mitspielen, wenn die Konkurrenz das zulässt.

Die Gleichung, die Trainer Fabian Hummel vor der Partie gegen Riedlingen aufmacht, ist da ganz einfach: „Wenn wir vorne dranbleiben wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen.“ Hummel hatte es schon vermutet: Das Spitzenduo an der Tabellenspitze der Landesliga, der FV Biberach und der FV Olympia Laupheim, geben sich auch nach der Winterpause keine Blöße: Beide haben zwei Partien ohne Gegentor gewonnen. „Diese Stabilität hat sich bereits am Ende des vergangenen Jahres angedeutet.“

Hummels Team hält aber Schritt. Auch die Ravensburger können zwei Siege aus zwei Spielen vorweisen. Das 2:1 am vergangenen Wochenende beim SV Heinstetten war aber ein hartes Stück Arbeit. Hummel, der zeitgleich mit Andreas Raaf das Oberligateam des FV coachte, hat sich berichten lassen und die Partie auf Video studiert: Ein frühes Gegentor, schwierige Platzverhältnisse, lautstarke Zuschauer – zu Beginn sprach einiges gegen sein Team. Was dann folgte, sieht der Trainer als klares Indiz dafür, dass die Mannschaft in der laufenden Saison noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. „Unsere routinierteren Spieler wie Daniel Hörtkorn, Sven Spekking oder Alexander Koppers sind für diese Entwicklung zu mehr Reife sehr wichtig“, meint Hummel. „Aber auch Spieler wie Tim Kibler oder Darius Fitz sind auf dem Weg zu so einer Rolle.“ Beide trafen gegen Heinstetten und halfen entscheidend mit, die Partie zu drehen.

Wenn auch die Verhältnisse vermutlich andere sein werden als am vergangenen Wochenende, warnt Fabian Hummel dennoch vor dem TSV Riedlingen: „Die Riedlinger bringen noch einmal eine ganz andere Offensivqualität mit als Heinstetten.“ Und auch wenn es für Riedlingen eigentlich um nichts mehr geht: „Es ist keineswegs ausgemacht, dass wir da die drei Punkte holen.“