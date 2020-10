FV Ravensburg II will den Spieß umdrehen

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag (13 Uhr) in der Fußball-Landesliga den TSV Nusplingen zu Gast. Trainer Fabian Hummel will mit seinem Team zurück auf die Siegerstraße.

Der TSV Nusplingen hatte einen schwachen Start: Vier Spiele, vier Niederlagen. Erst in den Duellen gegen die Mit-Kellerkinder polierten die Nusplinger ihre Bilanz auf: Gegen Mengen, Heinstetten und Dettingen holte die Mannschaft fünf Punkte – mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Dettingen schoss Tim Dreher seine Mannschaft zum ersten Saisonsieg. In der vergangenen Saison hatten die Nusplinger noch für mehr Furore gesorgt. Sie landeten am Ende der abgebrochenen Spielzeit als bester Aufsteiger auf Rang sieben – einen Platz vor dem FV Ravensburg II. Den hatten sie – übrigens auch durch einen Dreher-Treffer – im bisher einzigen Aufeinandertreffen mit 1:0 besiegt.

Ziemlich genau ein Jahr ist diese Niederlage jetzt her – Ravensburgs Trainer Fabian Hummel will den Spieß diesmal umdrehen: „Wenn man wie wir Ambitionen und das Potenzial für das erste Tabellendrittel hat, müssen wir dafür auch die Ergebnisse liefern.“. Am vergangenen Wochenende hat sein Team schon gegen einen Aufsteiger verloren – mit 1:3 beim bärenstarken TSV Riedlingen, der aktuell in der Tabelle Platz zwei belegt.

Druck braucht Hummel allerdings vor der Partie gegen Nusplingen keinen aufzubauen: „Den machen sich die Jungs schon selber – wir als Trainer sind da eher gefragt, die nötige Lockerheit in die Mannschaft zu bringen.“ Wobei erst kurzfristig überhaupt klar ist, wie diese Mannschaft aussehen wird. Ravensburgs Erste spielt in der Oberliga zeitgleich in Walldorf. Hummel geht davon aus, dass U23-Spieler die Fahrt nach Nordbaden mitmachen, um zuletzt stark geforderte Akteure aus dem Oberligateam zu entlasten. Trotzdem will der Trainer auch in der Landesliga einen Dreier – der Abstand zu Rang elf und damit der Abstiegsrunde in der zweiten Saisonhälfte beträgt nur noch einen Punkt.