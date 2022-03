FV Ravensburg II verliert erstmals nach neun Spielen

Die U23 des FV Ravensburg hat mit 1:2 beim TSV Riedlingen verloren. Damit haben die Ravensburger wertvollen Boden auf die beiden Teams an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga verloren: Zum Ende der Hinrunde sind der FV Biberach auf Platz zwei um fünf und der FV Olympia Laupheim auf Platz eins um sieben Punkte enteilt.

Der Fokus beim FV Ravensburg liegt klar auf der ersten Mannschaft und dem Klassenerhalt in der Oberliga – das hatte U23-Trainer Fabian Hummel unter der Woche noch einmal betont. Eine ganze Reihe Spieler aus dem Kader der U23 sind bereits ins Oberligateam aufgerückt – für das richtungsweisende Spiel in Walldorf wurde zum zweiten Mal in Folge Moritz Hartmann dorthin abgestellt. Daniel Geiselhart fuhr zudem als zweiter Torwart mit. Auch Hummel selbst, der vergangene Woche für den positiv getesteten Steffen Wohlfarth gegen die Stuttgarter Kickers an der Seitenlinie stand und die Tage darauf das Training des FV leitete, reiste mit nach Nordbaden.

Beim FV II stand in Riedlingen dafür erneut Gerhard Grünhagel an der Linie, Daniel Hörtkorn hatte als Spielertrainer die Verantwortung. „Erste Vorgabe war, defensiv gut zu stehen“, meinte Hörtkorn. „Das war aber schon nach 15 Sekunden dahin.“ Aus dem eigenen Anspiel heraus kassierten die Ravensburger nach einem Ballverlust das 0:1 durch Fabian Ragg. Die Ravensburger nahmen trotz des Rückschlags sofort wieder das Heft des Handelns in die Hand und kamen in der 15. Minute zum Ausgleich: Robin Hettel setzte sich durch und legte den Ball zurück auf Hörtkorn, der zum 1:1 ins lange Eck traf.

Jetzt hatte der FV II seine beste Phase: Hettel vergab eine große Chance, als er alleine auf Riedlingens Torhüter zulief. Die Ravensburger hatten noch zwei weitere gute Möglichkeiten, kassierten aber den erneuten Rückstand, als sie an der Mittellinie schlecht verteidigten und Riedlingen über Pascal Schoppenhauers Pass hinter die Abwehr durch Martin Schrode zum sehenswerten 2:1 kam.

In der Pause war die mangelnde Effizienz ein Thema (Hörtkorn: „Riedlingen ist dreimal im Strafraum und macht zwei Tore“), aber die Ravensburger fanden in Halbzeit zwei nicht wieder zu ihrem druckvollen Spiel der ersten Halbzeit zurück. Das hatte auch seinen Grund darin, dass Hörtkorn in Awed Issac Abeselom (nur zwei Wochen im Training) und Samuel Walter (angeschlagen) von der Bank nicht volle Power einwechseln konnte. „Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man auswärts schon nach ein paar Sekunden mit 0:1 hinten liegt“, sagte Hörtkorn. „Unterm Strich wäre ein Unentschieden verdient gewesen – aber wir haben besonders in der ersten Halbzeit zu wenig aus unseren Chancen gemacht.“