FV Ravensburg II steht vor Klassenerhalt

Mit dem klaren 4:1-Erfolg beim SV Oberzell am vergangenen Wochenende hat sich die U 23 des FV Ravensburg im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga gehörig Luft verschafft. Bei einem weiteren Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen die TSG Balingen II wäre der Klassenerhalt quasi gesichert.

FV-Trainer Gerhard Grünhagel hatte in Oberzell ein „schwaches Spiel von beiden Mannschaften“ gesehen. „Wir hatten in Durchgang eins bei zwei Situationen ordentlich Glück. Und nach den schnellen Toren in der zweiten Halbzeit war der Drops dann gelutscht.“ Gleich vier Spieler aus dem Oberliga-Kader hatte Ravensburg in Oberzell in der Startelf. „Die haben uns auf jeden Fall geholfen, gerade mit ihrer individuellen Klasse“, meint Grünhagel, der allerdings nicht verstecken kann, sich vom ein oder anderen etwas mehr erwartet zu haben. „Ich habe in der Kabine sehr deutlich gemacht, dass ich kein Problem damit habe, auch einen Oberliga-Spieler auszuwechseln, der seine Leistung nicht bringt. Danach war es dann besser.“

Unterstützung aus der ersten Mannschaft wird nach Einschätzung des Ravensburger Trainers auch die Regionalliga-Reserve der TSG Balingen erhalten, wenn es für die TSG am Sonntag zum FV geht. Die Balinger stehen momentan bei 25 Punkten und auf dem Relegationsplatz. Ravensburg liegt sieben Punkte vor der TSG auf Rang acht.

„Wenn wir gewinnen, ist der Klassenerhalt fix. So weit lehne ich mich aus dem Fenster“, meint Grünhagel. „Aber wenn wir verlieren, sind es nur noch vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Und Relegation ist unangenehm.“ Über den Berg sei seine Mannschaft deshalb noch lange nicht. Trotzdem: Ravensburg will mutig in die Partie gegen Balingen gehen. „Wir spielen zuhause, wir wollen gewinnen“, sagt Gerhard Grünhagel. „Dementsprechend treten wir auf.“