FV Ravensburg II: Mit Spaß am Spiel zum siebten Sieg in Serie

Das Debüt von Spielertrainer Daniel Hörtkorn beim FV Ravensburg II gelang am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesliga: Mit 2:1 gewann seine junge Mannschaft gegen den TSV Heimenkirch. Bemerkenswert dabei: Es war der sechste Sieg in Folge für die Ravensburger. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Dies versteckt sich möglicherweise dahinter, wer Hörtkorn genau zuhörte, was er vor der Partie gegen Heimenkirch seinen Spielern sagte. Während sich der TSV lautstark anfeuerte machte, mit „Eins, zwei drei, Sieg-Rufen“, sagte Hörtkorn mehrfach im Mannschaftskreis, gut hörtbar: „Habt Spaß.“ Ohne Druck frei aufspielen, Freude am Spiel haben und gemeinsam um den Sieg kämpfen. Das macht aktuell die zweite Mannschaft der Ravensburger aus. „Wir sind ein gutes Team geworden“, sagt deshalb Hörtkorn. Das alles dürften also die Bausteine sein, warum der FVII aktuell die Mannschaft der Stunde ist in der Landesliga.

Auch spielerisch hat sich das junge Team entwickelt – das ist ebenfalls ein Verdienst von Hörtkorn und seinem Vorgänger Gerhard Grünhagel. Das Trainer-Urgestein leitete bereits zu Saisonbeginn die Mannschaft zusammen mit Hörtkorn. Grünhagel an der Seitenlinie, der langjährige FV-Spieler Hörtkorn auf dem Platz. Trotzdem sieht der 34-Jährige noch Potenzial in seiner Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Heimenkirch wurden ihm und den Zuschauern vor Augen das geführt. Bei einem Gegner, der die jungen Spieler unter Druck setzt, agieren diese teilweise noch zu hektisch. Dadurch war der Sieg gegen den TSV mehrfach gefährdet. Mehr Ruhe im Spiel, das ist ein Ansatzpunkt. Dazu will Hörtkorn seine Mannschaft auch spielerisch noch weiter entwickeln. Und natürlich hätte er auch nichts dagegen, wenn sich die Siegesserie fortsetzen würde. Der SV Sulmetingen, der den FVII an diesem Samstag (Anstoß 14 Uhr) in seinem Stadion begrüßt, ist keine Übermannschaft. Mit 27 Punkten liegen die Sulmetinger im Mittelfeld, auf Platz zehn. Als Tabellenvierter sind die Ravensburger deshalb favorisiert. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 1:1.