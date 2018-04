FV Ravensburg II ist unter Zugzwang

Landesliga-Kellerduell im Wiesental: Die U23-Fußballer des FV Ravensburg haben am Samstag um 17.30 Uhr die TSG Ehingen zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Ravensburger gegen den Tabellennachbarn unter Zugzwang.

Der April brachte zwar gutes Wetter, aber über dem FV II sind wieder dunklere Wolken aufgezogen. Nur ein Punkt und ein Tor aus drei Spielen – das ließ die Ravensburger nach einem Zwischenhoch wieder auf Rang 14 abstürzen. Wie kommt man da wieder raus? „Über das Training und indem man in der Spielanalyse die richtigen Schlüsse zieht“, sagt Trainer Nectad Fetic, der seinem Team einen Rückfall in längst vergangene Zeiten vorhält: „Gegen Weingarten hatten wir wieder Nachlässigkeiten im Spiel, die wir in den ersten sieben Spielen des Jahres nicht hatten.“ Nachlässigkeiten führen zu Kontern, Konter zu Toren – das ist Fetics simple Rechnung.

Was besonders auffällt: Momentan bekommt der FV II seine ohne Zweifel vorhandene Qualität in der Offensive nicht umgesetzt. „Die Stürmer bekommen zu wenig Anspiele“, sagt der Trainer. „Wir müssen öfter den Pass in die Spitze spielen, nicht nur versuchen, außen immer zur Grundlinie durchzugehen.“ Für Fetic gibt’s ein Indiz für die fehlende Einbindung der Stürmer: „Wir bekommen kaum Freistöße am Strafraum des Gegners – das zeigt einfach, dass wir zu selten mit dem Ball in der gefährlichen Zone sind.“

Für die Partie gegen Ehingen muss der Coach auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten: Kapitän Simon Kraft kann gegen die TSG nicht dabei sein. Fetic wird sich den Kopf darüber zerbrechen müssen, wer stattdessen die offensiven Impulse von der Sechs aus setzen soll. Immerhin: Felix Widmann ist nach seiner Gelb-rot-Sperre wieder einsatzbereit.

Die U23 spielt im Anschluss der Oberliga-Partie der ersten Mannschaft gegen Oberachern. Wird’s von dort Verstärkung geben? Fetic will nicht mal ausschließen, dass Steffen Wohlfarth erst in der Oberliga an der Linie dirigiert, dann die Pressekonferenz absolviert und schließlich in der Landesliga die Kickstiefel schnürt. Unterm Strich erwartet er aber nicht mehr Unterstützung als zuletzt: „Das Oberligateam ist im Moment auch nicht breit besetzt.“

Und der Gegner? Das Hinspiel konnte die TSG Ehingen nach zwei frühen Toren mit 2:1 für sich entscheiden. Dennoch war auch bei der TSG die Hinrunde vermurkst. Wie bei den Ravensburgern auch brauchte die Rückrunde die Wende.