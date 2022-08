FV Ravensburg II gewinnt Geduldsspiel gegen Balingen

Den Vergleich der beiden U23-Teams zwischen dem Oberligisten FV Ravensburg und dem Regionalligisten TSG Balingen in der Fußball-Landesliga Staffel 4 hat die Mannschaft von Trainer Gerhard Grünhagel durch ein spätes Tor von Moritz Hartmann knapp mit 1:0 für sich entschieden. Damit blieb der FV II auch im vierten Spiel ohne Niederlage und rückte von Tabellenplatz drei auf Platz zwei vor.

Beide Mannschaften hatten über die 90 Minuten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Einen Tick besser waren die Möglichkeiten des FV II. Doch beiden fehlte es an diesem Sonntagnachmittag an der Zielgenauigkeit.

„Männer, wir müssen geduldig bleiben“ – diesen Satz sagte Gerhard Grünhagel öfters. „Am Ende war es der Schlüssel zum Erfolg“, sagte ein zufriedener FV-Coach nach der Partie, „wir hatten aber auch Glück, das hätte auch anders laufen können.“

Daniel Hörtkorn klärt auf der Linie

Die Zuschauer sahen zwei völlig verschiedene Halbzeiten des FV Ravensburg II. In der ersten Hälfte wollte das Grünhagel-Team spielerisch zum Erfolg kommen, spielte viel über die Außen und schuf sich so mit zunehmender Spieldauer ein leichtes Übergewicht. Lange spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab, doch ab Mitte der ersten Hälfte nahm das Spiel so richtig Fahrt auf. Die erste Möglichkeit aber hatten die Gäste in der 29. Minute. Daniel Geiselhart im Ravensburger Tor war eigentlich schon geschlagen, doch den Schuss des Balingers Viktor Farkas kratzte Daniel Hörtkorn von der Linie.

Im Gegenzug hatten die Gäste aus Balingen zweimal das Glück auf ihrer Seite. Eine Minute vor der Pause tankte sich Nils Larisch über die linke Außenbahn bis zur Grundlinie durch. Dessen Flanke in den Rücken der Abwehr schloss Moritz Hartmann mit einem strammen Schluss ab, fand allerdings in Gästetorhüter Janos Drevetan zweimal seinen Meister: Denn auch den Nachschuss brachte Hartmann nicht im Tor unter, nachdem ihm der abgewehrte Ball nochmals vor die Füße fiel. Eine Minute später gab es den gleichen Spielzug. Wieder schaffte es Nils Larisch bis zur Grundlinie. Er flankte auf Jonathan Merk, doch bei seinem Abschluss war die Latte im Weg.

Ganz anders das Bild nach dem Kabinengang. Spielerisch war der FV Ravensburg II nicht mehr wiederzuerkennen. Die Spieler verstrickten sich mehr und mehr in Einzelaktionen mit vielen Schüssen aus der zweiten Reihe. Balingen hatte sich schnell auf diese neue Spielweise eingestellt, sorgte immer wieder für Unruhe in der Ravensburger Hintermannschaft, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. So plätscherte die Partie ohne nennenswerte Möglichkeit dahin. „Wir waren zu ungeduldig“, gab Grünhagel zu, „das ist aber ein Lernprozess. Im Moment nehmen wir uns unsere Stärken selbst.“

Ein Tor fiel dann aber doch noch: Nach einem Freistoß aus halblinker Position von Kapitän Darius Fitz brachte die TSG den Ball nach mehrmaligem Versuch nicht aus der Gefahrenzone und Moritz Hartmann stocherte die Kugel zum 1:0 für den FV über die Linie (87.). Der eingewechselte Robin Hettel hätte in der vierminütigen Nachspielzeit die Führung ausbauen können. Beim ersten Versuch scheiterte er am gegnerischen Torhüter, beim zweiten Versuch war das Tor leer, Hettel aber kam jedoch einen Schritt zu spät nach einer Flanke von Leandro Stehle. „Das war eine harte Nuss“, sagte Gerhard Grünhagel nach dem Abpfiff.