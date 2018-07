FV Ravensburg II bleibt ohne Gegentor im Schussenpokal

Seit Anfang der Woche rollt der Ball beim 42. Schussenpokal. Ausrichter ist der SV Haisterkirch, der sein 70-jähriges Vereinsbestehen feiert. An diesem Wochenende geht das Turnier in die finale Phase. 15 Mannschaften spielen um den von Landrat Harald Sievers gestifteten Wanderpokal. Gespielt wurde von Montag bis Freitag in fünf Gruppen à drei Mannschaften. Nur die Gruppensieger sowie die besten drei Gruppenzweite zogen ins Viertelfinale ein.

Mit der Gruppe E wurde am Freitagabend die Vorrunde abgeschlossen. Als Gruppensieger qualifizierte sich Landesligist FV Ravensburg II mit zwei Siegen und ohne Gegentor für das Viertelfinale. Der SV Reute setzte im Eröffnungsspiel der Gruppe E beim 2:0 gegen den SV Bergatreute eine erste Duftmarke. In einem ausgeglichenen Spiel war Reute unterm Strich das effizientere Team. Der SVB war gedanklich noch gar nicht auf dem Platz, da brachte Lars Stöckler Reute mit dem ersten Angriff in Führung. Bergatreute war danach am Drücker, den Deckel auf die Partie aber machte der SV Reute, der nach einem Konter das Spiel durch ein Tor von Patrick Schneider in der Schlussminute für sich entschied.

Gewitter sorgt für Abbruch

Im zweiten Spiel traf Reute auf den FV Ravensburg II, der Klassenunterschied war nicht zu übersehen. Nach der frühen Führung für den FV II durch Tim Lauenroth wurden die Beine des SVR immer schwerer, was sich in weiteren FV-Toren auszahlte. Omar Jatta mit dem 2:0, René Zimmermann mit dem 3:0. Ein Gewitter verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis – das Spiel musste nach 45 Minuten abgebrochen werden. Auch der A-Ligist SV Bergatreute konnte dem übermächtigen FV II nicht annähernd Paroli bieten. Zweimal Niko Maucher und je einmal Zimmermann und Lauenroth sorgten für das 4:0. Reute und Bergatreute waren ausgeschieden.

Auch wenn die ganz großen Überraschungen in der Vorrunde ausblieben, spannende Spiele sahen die Zuschauer allemal. Direkt qualifiziert für das Viertelfinale haben sich der SV Mochenwangen, der SV Fronhofen, die SG Aulendorf, der SV Wolpertswende und der FV Ravensburg II. Dazu kommen die besten Gruppenzweite SV Horgenzell, TSG Bad Wurzach und der SC Michelwinnaden. Wer keine Möglichkeit hatte, sich die Spiele in Haisterkirch anzusehen, kann sich die Höhepunkte der Partien unter www.fupa.net/oberschwaben anschauen.

Im ersten Viertelfinalspiel trifft der SV Mochenwangen auf die SG Aulendorf (11 Uhr). Danach fordert der B-Ligist SV Horgenzell den Bezirksligist SV Fronhofen heraus (12.15 Uhr). Ein Duell der A-Ligisten erwartet die Zuschauer beim Spiel SV Wolpertswende gegen die TSG Bad Wurzach (13.30 Uhr). Zum Abschluss versucht der B-Ligist SC Michelwinnaden dem großen Favoriten FV Ravensburg II ein Bein zu stellen (14.45 Uhr).

Einen Höhepunkt erwartet die Zuschauer am Samstag nach den Viertelfinalspielen. In einem Vorbereitungsspiel trifft der Oberligist FV Ravensburg auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846. Angepfiffen wird die Partie um 17 Uhr. Davor, um 16.30 Uhr, werden von Andreas Ruf und Thomas Frick die Torjägerkanonen für die Torschützenkönige verliehen – 18 an der Zahl.

Am Sonntag geht es weiter mit den Halbfinalspielen um 11.30 Uhr und 12.45 Uhr. Um 14 Uhr stehen sich in einem Freundschaftsspiel die C-Junioren der SGM Molpertshaus/Haisterkirch und die B-Juniorinnen des SV Bergatreute (Meister Kreisstaffel) gegenüber.

Der Anpfiff zum Finale um den Schussenpokal ist dann am Sonntag um 16 Uhr.