FV Ravensburg II beherrscht den Gegner klar

Die U23 des FV Ravensburg hat den TSV Trillfingen klar beherrscht und hochverdient mit 2:0 gewonnen. Weil sich der FV Olympia Laupheim und der FV Biberach mit hohen Siegen keine Blöße gegeben haben, kletterten die Ravensburger in der Tabelle zwar auf Rang drei, konnten den Abstand zum Spitzenduo der Landesliga aber nicht verringern.

David Hoffmann, bei den Ravensburgern in der Winterpause in den Kader der zweiten Mannschaft beordert, hatte gleich in der zweiten Minute die erste Großchance: Nach einem langen Ball, den ein Trillfinger unterlief, schoss der Stürmer knapp vorbei. Drei Minuten später hatte der zweite FV-Stürmer, Luca Leger, die nächste Großchance: Er nahm eine Flanke von rechts mit vollem Risiko volley – der Ball ging deutlich übers Tor.

Die Ravensburger ließen den Gegner mit geduldigem Aufbau und schnellen Spielverlagerungen von Beginn an laufen. Das 1:0 in der zwölften Minute war absolut verdient: Tim Kibler staubte nach einem von Trillfingens Torwart abgewehrten Schuss aus kurzer Distanz ab. Die Gäste reklamierten erfolglos eine Abseitsstellung. Der TSV kam nur ganz selten überhaupt in die Nähe des Ravensburger Tores: Dort hatte Alexander Koppers mit seiner Kleiderwahl eine weise Entscheidung getroffen: Hätten ihn seine Mitspieler nicht immer wieder ins Aufbauspiel einbezogen, hätte sich der Keeper ohne lange Unterhose mangels Beschäftigung wohl verkühlt. Ein Kopfball am kurzen Pfosten am Tor vorbei nach einem Eckball – das war das einzige, was Trillfingen an halbwegs Gefährlichem in Halbzeit eins Richtung gegnerisches Tor zustande brachte.

Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Im Gegenteil: Gleich mit dem ersten Angriff erhöhten die Ravensburger auf 2:0. Nach Vorarbeit von Rechtsverteidiger Luis Halder trat Hoffmann von rechts unwiderstehlich an und schloss unhaltbar ab. Der FV konnte sich auf die Spielkontrolle beschränken und leistete sich kaum Fehler – und wenn, dann war der in fast allen Fällen im Gegenpressing schnell wieder ausgebügelt. Koppers musste in Halbzeit zwei nur bei einem harmlosen Distanzschuss zupacken. Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal kitzlig, weil frustrierte Trillfinger überhart zulangten. Die Ravensburger hätten aus ihrer Überlegenheit mehr Kapital schlagen können, unterm Strich stand aber ein völlig ungefährdeter Sieg.

„Wenn ein Gegner so tief steht, ist das vielleicht nicht schön für die Zuschauer“, meinte ein zufriedener Daniel Hörtkorn. Der Innenverteidiger und Co-Trainer vertrat den positiv auf Corona getesteten Fabian Hummel in Zusammenarbeit mit Gerhard Grünhagel. „Aber wir haben das Spiel beherrscht und hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz – Trillfingen hat praktisch nie auf unser Tor geschossen.“ Einziger Kritikpunkt: „Wir hätten eigentlich schon nach 15 Minuten mit 3:0 führen können.“