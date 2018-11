FV Ravensburg II überrascht in Weiler

Die U23 des FV Ravensburg hat mit einem 4:1-Sieg auswärts beim FV Rot-Weiß Weiler ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Erfolgreichster Torschütze war nicht Weilers Mathias Stadelmann, sondern Ravensburgs Robin Hettel.

Wie schon gegen Berg ließ Trainer Nectad Fetic sein Team mit einer Dreierkette starten – die strenge Vorgabe, dass beim FV beide Teams mit einem 4-4-2 das gleiche System streng durchhalten, gibt es längst nicht mehr. „Wir wollen, dass die Spieler flexibel sind“, sagt Fetic. Die taktische Vorgabe des Trainers: Wenn Weiler im Aufbau auf eine Seite spielt, dann den Gegner dort binden und versuchen den Ball zu erobern. Die Allgäuer reagierten darauf mit langen Diagonalbällen, die über die Seite von Andreas Reichart zu einigen gefährlichen Situationen führten. Also zog Fetic sein Team zurück bis zur Mittellinie – dort eroberten die Spieler ein ums andere Mal gut den Ball. Und weil Weiler nicht in der Lage ist, das gleiche Gegenpressing zu spielen wie Berg, hatte der FV II mehr Raum für Gegenangriffe.

In Weiler funktionierten auch die Standards: „Tim Lauenroth hat im Training in den letzten Wochen bestimmt 150 Eckbälle geschlagen – jetzt hat sich das ausgezahlt.“ Beim ersten Versuch traf Omar Bayo den Ball nur mit der Schulter, Lasse Fink im gegnerischen Tor hatte keine Mühe. In der 20. Minute wuchtete der FV-Innenverteidiger die Kugel aber per Kopf zum 1:0 ins Tor. Weiler schlug kurz darauf zurück: Eigentlich hatten die Ravensburger den Ball bei einer Abwehraktion schon sicher, dann war doch ein Bein des Gegners im Weg, ein trockener Schuss von Mathias Stadelmann – 1:1. Aber der FV II machte in Weiler auch spielerisch einen Schritt nach vorne: In der 39. Minute schickte Lauenroth den schnellen Awed Issac Abeselom, und der bediente Robin Hettel, der den Ball mit einem Schlenzer im Tor unterbrachte.

In der 76. Minute bediente der eben eingewechselte Fabio Di Modugno mit seiner ersten Aktion den mit ihm gekommenen Omar Bun Ceesay, und der stellte – mit seiner ersten Ballberührung – auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Hettel. Drei Gegner aussteigen, dann auch dem Torwart keine Chance lassen – „das sind Tore, wie ich sie von ihm auch schon in der Jugend gesehen habe“, freute sich Fetic.