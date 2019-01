FV Ravensburg holt neuen Spieler aus Memmingen

Nun ist es doch schnell gegangen beim FV Ravensburg. Der Fußball-Oberligist präsentiert in Pascal Maier den ersten Zugang in der Winterpause. Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom bayerischen Regionalligisten FC Memmingen nach Ravensburg. Am Dienstagabend unterschrieb Maier seinen Vertrag beim FV.

„Wir haben ihn schon länger im Auge gehabt und nun auch schon länger über einen Wechsel gesprochen“, sagt FV-Trainer Steffen Wohlfarth. Pascal Maier spielte in der Jugend für den SC Freiburg und den SSV Ulm 1846, ehe er zum FV Illertissen wechselte. Dort pendelte der Offensivspieler zwischen zweiter Mannschaft in der Landesliga und erster Mannschaft in der Regionalliga. Im Sommer 2017 ging Maier zum FC Memmingen, wo er seither 25 Spiele in der Landesliga und 23 Spiele in der Regionalliga absolviert hat. „Er ist jung, bringt viel Tempo und eine gute Ausbildung mit und macht uns in der Offensive variabler“, meint Wohlfarth.

Maier kann rechts oder links im offensiven Mittelfeld spielen, Wohlfarth sieht ihn eher auf der rechten Seite. „Wir haben jetzt mehr Optionen“, freut sich Wohlfarth. So könne nun etwa Max Chrobok auch mal in der Mitte spielen, wo er sich laut Wohlfarth „etwas wohler fühlt“.