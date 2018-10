FV Ravensburg holt in Neckarsulm einen Punkt

Der FV Ravensburg ist am Samstag mit einem Punkt vom Gastspiel in der Fußball-Oberliga bei der Neckarsulmer Sport-Union zurückgekehrt. Ein Spieler, der dem FV lange gefehlt hatte, stand dabei vorne wie hinten im Mittelpunkt.

Sebastian Mähr, der in der Vorbereitung einen Bandscheibenvorfall erlitten hatte, stand am Samstag erstmals in dieser Saison in der Startformation der Ravensburger. „Basti Mähr ist sehr wichtig für die Mannschaft, das war gut, dass er wieder dabei war“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth.

Nach dem bitteren und unnötigen 2:2 in der Vorwoche zu Hause gegen den 1. FC Normannia Gmünd hatte Wohlfarth von seiner Mannschaft einen besseren Auftritt verlangt. Das setzten die Ravensburger in Neckarsulm um. „Mit dem Auswärtspunkt können wir leben“, meinte Wohlfarth. Der Punkt war auch durchaus angemessen – die erste Halbzeit hatte mehr dem FV gehört, in der zweiten Halbzeit hatte die NSU Druckphasen und die Mehrzahl an Chancen.

So richtig viel passierte in den ersten 45 Minuten vor den beiden Toren nicht. Zweimal spielte der FV einigermaßen gefährlich nach vorne, zweimal war Felix Schäch an den Aktionen beteiligt. Torlos ging es allerdings in die Kabinen.

Das änderte sich nach der Pause. Und wie es oftmals im Sport vorkommt, war derjenige im Mittelpunkt, der lange gefehlt hatte. Ausgerechnet Sebastian Mähr, konnte man am Samstag sagen. In de 65. Minute brachte der Kapitän und Innenverteidiger den FV in Führung. Doch sieben Minuten vor Schluss verursachte Mähr einen Foulelfmeter. „Es war eine 50:50-Entscheidung“, sagte Wohlfarth. „Wie oft in dieser Saison ging die Entscheidung nicht zu unseren Gunsten aus.“ Einen Vorwurf wollte Wohlfarth aber weder seinem Spieler noch dem Schiedsrichter Philipp Schlegel machen. „Den kann man schon geben“, sagte der FV-Trainer. Wohlfarth hoffte, dass sein Torwart Haris Mesic den Elfmeter von Serhat Ayvaz halten würde, doch der Neckarsulmer glich für seine Mannschaft aus. „Wichtig ist, dass wir jetzt zu Hause gewinnen“, blickte Wohlfarth auf das Heimspiel am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers voraus. „Zu Hause haben wir noch nicht so oft gewonnen.“