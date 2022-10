FV Ravensburg gewinnt souverän in Backnang

Zweiter Sieg in Folge für den FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga: Eine Woche nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen gewannen die Ravensburger am Samstagnachmittag bei der TSG Backnang mit 4:0 (1:0). Dennis Blaser schnürte einen Doppelpack, auch der neue spanische Stürmer Canillas traf erneut.

Ravensburgs Trainer Tobias Flitsch freute sich, dass seine Mannschaft an die gute Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Bietigheim-Bissingen anknüpfen konnte. „Wir haben verdient gewonnen und es war von außen auch grundsätzlich entspannt, das tut auch mal gut“, meinte der FV-Trainer. Bei schwierigen Platzbedingungen in Backnang mussten die Ravensburger auf Denis Videc verzichten. Der Mittelfeldspieler mit den gefährlichen Standards hatte sich im Abschlusstraining verletzt und musste sogar ins Krankenhaus. „Zum Glück ist aber nichts Größeres passiert“, sagte Flitsch. Am Samstag saß Videc in Backnang schon wieder mit auf der Bank, zum Einsatz kam er aber erstmals in dieser Saison nicht.

Blaser zeigt seine Kopfballstärke

Seine Position auf dem Platz übernahm Felix Hörger. Gegen einen sehr tiefstehenden Gegner spielte der FV viel besser als beim schwachen Auswärtsspiel in Nöttingen. „Wir sind geduldig geblieben“, lobte Flitsch. In der ersten Halbzeit gab es zunächst wenige Offensivaktionen auf beiden Seiten, in der 39. Minute gingen die Ravensburger aber in Führung. Dennis Blaser spielte einmal mehr seine Kopfballstärke aus und traf zum 1:0.

Kurz nach der Pause legte Hörger nach einem Eckball ebenfalls per Kopf zum 2:0 nach. Der FV kontrollierte in der Folge die Partie, von Backnang war kaum etwas zu sehen. „Wir sind kompakt gestanden und haben von Außen viele gute Bälle in die Mitte geschlagen“, lobte Flitsch. Mit einem Doppelschlag innerhalb von knapp zwei Minuten erhöhten die Ravensburger schließlich noch auf 4:0. Erst schnürte Blaser seinen Doppelpack, dann schoss Canillas seinen zweiten Saisontreffer. „Ich habe heute wenig Negatives gesehen“, freute sich Flitsch.