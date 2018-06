FV Ravensburg freut sich auf Freiburgs Profis

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist in den vergangenen Jahren schon ab und an zu Gast beim FV Ravensburg gewesen. 2014 gab es etwa ein Testspiel gegen den VfR Aalen im Stadion im Wiesental. Am Donnerstag, 19. Juli, kommt der SCF erneut nach Ravensburg. Dieses Mal trifft der Bundesligist auf den Oberligisten FV Ravensburg.

Der SC Freiburg, der im Jugendbereich mit dem FV Ravensburg kooperiert, kommt anlässlich des 125. Geburtstags des FV nach Ravensburg. Auf dem Weg ins Trainingslager nach Schruns legt der SCF mit Trainer Christian Streich eine kleine Zwischenstation im Stadion im Wiesental ein. Um 17 Uhr geht das Testspiel gegen den FV los. Ursprünglich gab es die Idee, eine oberschwäbische Auswahlmannschaft gegen Freiburg ins Rennen zu schicken. „Es war uns aber wichtig, dass unsere eigenen Spieler belohnt werden“, sagt nun der Sportliche Leiter des FV, Peter Mörth. Also darf sich jetzt der Oberligakader der Ravensburger mit dem Bundesligisten messen. „Das wird für unsere Mannschaft ein sehr guter Test und natürlich ein kleines Highlight in der Vorbereitung“, sagt Mörth.

Steffen Wohlfarth, Trainer des Oberligisten Ravensburg, bittet seine Mannschaft am Samstag zum ersten Mal wieder auf den Trainingsplatz. Freiburg startet am Montag, 2. Juli, in die Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. Für das Spiel in Ravensburg sollen beim SCF alle Topspieler mit dabei sein – also auch der Wangener Janik Haberer sowie Stürmer Nils Petersen, der es in den vorläufigen WM-Kader geschafft hatte, dann aber doch noch von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Aufgebot gestrichen wurde.