FV Ravensburg feiert ersten Auswärtssieg

Die neue Holzbrücke wird am kommenden Dienstagmorgen mittels Autokran über die Donau gehoben. In der vergangenen Woche waren die Brückenteile angeliefert worden (die Schwäbische Zeitung berichtete). Vor Ort wurden die vier Schwerter und die Querstreben angebracht.

Am Montag kommt der Autokran und am Dienstagmorgen wird der Stahlkoloss über die Donau gehievt und platziert. Wer als Zaungast dabei sein will, sollte sich ein Zuschauerplätzchen auf der Stadtseite der Donau sichern.