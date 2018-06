FV Ravensburg erarbeitet sich gute Ausgangsposition

Eine starke Hinrunde hat der FV Ravensburg in der Fußball-Verbandsliga gespielt: Punktgleich mit den Top-Teams FC Heidenheim II und Schwäbisch Hall ging der FV als Dritter in die Pause und das mit einem Spiel weniger. „Das Nachholspiel ist auch noch ein Heimspiel, deshalb fühlen wir uns auf Platz eins“, sagt Peter Mörth, der Sportliche Leiter des FV. Zum ersten Mal seit Jahren hat sich der FV nach der Vorrunde eine Ausgangsposition erarbeitet, die einen Aufstieg in die Oberliga realistisch erscheinen lassen.

Die gute Platzierung verdankt der FV vor allem einem überragenden Saisonstart mit sechs Siegen und einem Unentschieden aus den ersten sieben Spielen. Mit zwei Niederlagen gegen Bonlanden (0:1) und Heidenheim II (0:5) sowie einem Unentschieden gegen Böblingen hatte der FV zwischendurch einen Hänger. „Mir war damals nicht bange, denn das Spiel hat gestimmt, nur die Ergebnisse haben nicht gepasst“, sagt Mörth. Zuletzt gab es wieder vier Siege aus fünf Spielen bei einem Ausrutscher gegen Frickenhausen (0:3). „In der Phase waren wir nicht mehr so gut, aber die Ergebnisse haben dafür gestimmt“, gibt Mörth zu. Darunter falle auch der 1:0-Derby-Sieg in Wangen: „Da haben wir ein miserables Spiel gemacht“, so der Sportliche Leiter.

Hierarchie gefunden

Grundsätzlich sei die junge FV-Mannschaft weiter gereift, so dass man auch mal mit einem schlechten Spiel die Punkte mitnehme. „Es haben sich Spieler herauskristallisiert, die das Heft in die Hand nehmen“, sagt Mörth. Ralf Heimgartner, Johannes Joser, Sebastian Mähr, Daniel Di Leo und Tobias Scheifler seien vor allem zu nennen. Den größten Sprung gemacht hat von der jungen FV-Garde in der Vorrunde Jascha Fiesel auf der linken Abwehr-Seite. „Der geht von der ersten Minute an Vollgas“, schwärmt Mörth, „er ist schnell, hat einen linken Fuß, flankt stark“. Fiesel sei der Idealtyp eines modernen Verteidigers.

Auf der rechte Seite hat Moritz Fäßler überzeugt, in der Rückrunde fehlt der Verteidiger jedoch wegen eines Auslandaufenthaltes. Auch auf Allrounder Selim Altinsoy muss der FV wohl bis zum Saisonende verzichten, der Spieler hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Dafür stößt Manuel Litz wieder zum Team. Den Abgang von Kapitän Jan Rieger im defensiven Mittelfeld konnte der FV mit Christian Barth kompensieren. Barth und der neue Kapitän Heimgartner bildeten eine starke Doppelsechs. „Fußballerisch hat er Jan Rieger mehr als ersetzt“, sagt Mörth über Barth.

Im Angriff konnte sich der FV in der Vorrunde meistens auf Daniel di Leo verlassen, der Torjäger traf zwölfmal für Ravensburg und liegt damit auf Platz zwei der Verbandsliga-Torjägerliste hinter dem Göppinger Lars Ruckh (14). Zweitbester FV-Stürmer ist Jonas Klawitter mit fünf Treffern, er machte alle Tore als Einwechselspieler. Wesentliche Akzente im Offensivspiel setzte Rückkehrer Tobias Scheifler, der am Ende sogar im Sturmzentrum auflief. Mit Jona Boneberger hat Ravensburg eine weitere Alternative im Angriff, „das ist unser größtes Talent“, sagt Mörth.

Einen Engpass gibt es beim FV derzeit auf der Torhüterposition. Als klare Nummer eins hat sich in der Vorrunde Manuel Hermann etabliert, dazu kommen Dominik Buss und Luca Wetzel. Damit hat man nur drei Torhüter für zwei Mannschaften. Nach dem beruflich bedingten Abgang von Julian Kühny, hatte der FV vor allem in der U23 öfters keinen Ersatztorwart auf der Bank. Zweimal musste hier nach Roten Karten für den Torwart ein Feldspieler ins Tor. „Wir werden aber keine Schnellschüsse machen“, sagt Mörth, „Torhüter sind rar“. Ab der kommenden Saison will der FV den Jugend-Torhüter Clemens Frey zu den Aktiven nehmen. Derzeit ist der B-Jugendliche noch zu jung. „Unser Blick geht ohnehin klar in Richtung A-Jugend“, sagt Mörth zur weiteren Entwicklung des Teams. Man habe zum Beispiel mit Axel Maucher einen Top-Torjäger und mit Frey eben einen Top-Torhüter. Nachverpflichtungen in der Pause kommen für Mörth nur im Defensivbereich infrage.

Binninger macht Pause

Getrennt hat sich der FV inzwischen von Manuel Binninger. „Er konnte Studium und Fußball nicht so gut unter einen Hut bringen“, sagt Mörth. Er habe nicht das abrufen können, was er selbst und der Verein von ihm erwartet hätten. „Er macht jetzt ein halbes Jahr Pause“, sagt Mörth, dann werde man weiter sehen, Binninger wechselt den Verein nicht.

Erfreuliches gibt es beim FV zu berichten, was die Trainerposition betrifft: „Marco Konrad befindet sich auf dem Weg der Besserung“, sagt Mörth, „wir gehen davon aus, dass er zum Rückrundenstart wieder auf dem Platz stehen wird.“ Trainingsauftakt beim FV Ravensburg ist am 25. Januar. Insgesamt sieht Mörth den FV gut gerüstet, was das Ziel Oberliga angeht. Aber: „Wir werden unsere Ziele nicht so offensive nach außen tragen, wir konzentrieren uns auf eine gute Vorbereitung und denken dann von Spiel zu Spiel.“ Es werde sich gleich anfangs der Rückrunde zeigen, wohin die Reise geht.