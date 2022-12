Paukenschlag beim FV Ravensburg: Trainer Tobias Flitsch entlassen

Nach nur einem halben Jahr ist Trainer Tobias Flitsch beim FV Ravensburg schon wieder Geschichte. Nach einer enttäuschenden Hinrunde – und drei enttäuschenden Rückrundenspielen – steht der Fußball-Oberligist in der Winterpause auf einem Abstiegsplatz. Das war viel zu wenig für die Ansprüche des Vereins. Am Samstagvormittag wurde die Mannschaft informiert, die Nachfolgesuche läuft.

Flitsch hatte in der vergangenen Saison den SC Geislingen aus der Landesliga in die Verbandsliga geführt und trat beim FV Ravensburg die Nachfolge von Steffen Wohlfarth an. Doch nachhaltigen Erfolg an seiner neuen Stelle hatte der 43-Jährige nicht. Nach 20 Saisonspielen in der Oberliga stehen beim FV nur vier Siege zu Buche – aber schon satte neun Unentschieden und sieben Niederlagen. Seit Anfang Oktober warten die Ravensburger in der Liga auf einen Sieg.

Negativliste war zu lange

Nur vereinzelt schafften die Ravensburger in den vergangenen Monaten überzeugende Spiele – etwa beim kämpferisch starken Auftritt trotz Niederlage im Verbandspokal gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 sowie beim ebenfalls stark erkämpften Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers.

In der Vielzahl der bisherigen Begegnungen dieser Saison zeigten die Ravensburger allerdings ihr Potenzial nur ansatzweise. Im letzten Heimspiel des Jahres vor einer Woche gegen den Aufsteiger Offenburger FV hinterließ der FV einen desolaten Auftritt – nach der 1:2-Niederlage am Freitagabend beim 1. FC Rielasingen-Arlen sahen die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Fabian Hummel dann keine andere Möglichkeit mehr: Sie entbanden Flitsch am Samstag von seinen Aufgaben.

Die Suche nach einem Nachfolger für Flitsch läuft und soll möglichst schnell zu einem Ergebnis führen. Denn der neue Trainer muss die Mannschaft in der Winterpause kennenlernen, in die Spur führen und dann zum Klassenerhalt führen.

Am Samstagnachmittag war Hummel für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.