FV Ravensburg bleibt ohne Gegentor

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga auch sein zweites Rückrundenspiel gewonnen. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg beim Tabellenletzten TSG Weinheim gewann der FV am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg gegen den Bahlinger SC mit 3:0 und zeigte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Abwehrleistung.

„Wir haben sehr clever und diszipliniert gespielt“, lobte FV-Trainer Steffen Wohlfarth. Ravensburg überholte durch den Sieg den SGV Freiberg in der Tabelle und ist vorerst Sechster. Freibergs Spiel in Pforzheim fiel am Samstag allerdings aus. In Ravensburg konnte gespielt werden – jedoch mussten sich beide Mannschaften auf dem Kunstrasen mit dem heftigen und kalten Wind zurechtfinden. Einzig Thomas Zimmermann lief kurzärmlig auf. „Das war schon schwierig“, meinte Felix Hörger zu den Verhältnissen. Bahlingens Trainer Alfons Higl sagte: „Der Wind hat schon Einfluss genommen, das darf man nicht unterschätzen.“ Schwierigkeiten hatte in der ersten Halbzeit vor allem Bahlingens Torhüter Dennis Müller, dessen Abschläge teils in der Luft stehenblieben.

Der FV hatte in der ersten Halbzeit Rückenwind, Bahlingen stellte sich hinten mit einer Fünferkette auf. Beide Abwehrreihen waren zu Beginn aufmerksam, sowohl Ravensburg als auch Bahlingen fehlten die Ideen, um in Strafraumnähe zu kommen. Die ersten guten Ideen hatte dann der FV. In der 22. Minute spielten Jona Boneberger und Rahman Soyudogru einen schönen Doppelpass, Boneberger scheiterte aber am BSC-Torhüter Müller. Zwei Minuten später schaltete Sebastian Reiner schnell und legte Burhan Soyudogru den Ball auf der linken Seite vor. Soyudogru passte zurück zu Daniel Hörtkorn, dessen Flanke an den kurzen Pfosten köpfte Boneberger zum 1:0 ein.

Pfostentreffer von Bahlingen

Dass Bahlingen mit seinen schnellen Stürmern immer für Gefahr gut ist, zeigte die 28. Minute. Ein Zuspiel zu FV-Kapitän Sebastian Mähr geriet etwas zu lang, Mähr verlor den Ball an der Mittellinie gegen Ergi Alihoxha, doch Erich Sautner traf am Ende des Konters nur den Pfosten. „Der Treffer hätte uns gut getan“, meinte Higl. „Denn wir hatten nicht die Ballsicherheit wie gewohnt.“ Trotzdem hatte Bahlingen nach dem Pfostentreffer zwei weitere gute Angriffe – einmal kam FV-Torwart Kevin Kraus gut raus, beim zweiten Mal köpfte Mähr den Ball am Pfosten weg. Effektiver war ganz klar Ravensburg. Kurz vor der Pause köpfte Boneberger eine gefühlvolle Flanke von Burhan Soyudogru zum 2:0 ein. Den Ravensburger Doppeltorschützen hatten die Bahlinger allerdings auch sträflich alleine gelassen. „Wir waren bei hohen Bällen etwas schlafmützig“, musste Higl eingestehen.

Nach dem Seitenwechsel hätte Burhan Soyudogru schon alles klar machen können, er schoss aber freistehend knapp vorbei. Bahlingen hatte jetzt - auch mit Windunterstützung – mehr vom Spiel. Natürlich mussten die Gäste nun auch mehr riskieren. Ein Schuss von Sautner ging knapp drüber, nach Sautners Eckball schoss Tobias Klein den Ball am zweiten Pfosten nur ans Außennetz. Mehr ließ Ravensburg aber nicht zu. Mähr, Moritz Jeggle und Philipp Altmann spielten ihren Größenvorteil aus und gewannen im Strafraum so gut wie jedes Kopfballduell. Bei Kontern vergab Ravensburg aber die Vorentscheidung. „Die hätten wir besser ausspielen können“, meinte Wohlfarth.

Gut zehn Minuten vor Schluss vergab Sautner die letzte Chance zum Anschlusstreffer. Alles klar machte dann Burhan Soyudogru – dem 3:0 ging eine starke Balleroberung von Felix Hörger voraus. „Wir hatten uns sehr gut auf den Gegner eingestellt“, sag Wohlfarth. „Ich bin stolz auf die Jungs.“ Auch Higl sprach von einem verdienten Ravensburger Sieg. „Uns hat der letzte Biss gefehlt.“