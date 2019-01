FV-Nachwuchs darf sich mit Topclubs messen

Die Nachwuchsfußballer des FV Ravensburg haben sich im neuen Jahr schon in guter Form gezeigt. Die U10 des FV hat sich für den Immo-Cup in Lörrach qualifiziert und trifft dort auf klangvolle Namen in der Fußballszene.

Zunächst ging es nach Tettnang. Beim U10-Turnier kassierte Ravensburg nur ein Gegentor im gesamten Verlauf und stand als verdienter Sieger da. Auch am U11-Turnier nahm der FV teil. Nach einer etwas holprigen Vorrunde zeigte sich in den Finalspielen auch hier die Klasse der Ravensburger, die auch in der U11 den Siegerpokal mit nach Hause nahmen. Beim Seehallencup-Finale beim FC Hard wurde der FV im Modus „jeder gegen jeden“ Zweiter.

Der Höhepunkt der Woche war jedoch die zweite Qualifikationsrunde des PS-Immo-Cups in Weil am Rhein. Es ging schließlich um die Möglichkeit, an einem Turnier mit den großen Namen des europäischen Fußballs teilzunehmen. 20 Mannschaften aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz versuchten, das Finalticket zu ergattern. Ravensburgs Nachwuchs gewann alle Gruppenspiele.

Im Viertelfinale wurde der SV Rust mit 4:0 geschlagen, im Halbfinale ließ der FV dem FC Concordia Basel beim 5:0 ebenfalls keine Chance. Somit standen die Ravensburger im Finale und trafen dort auf den Freiburger FC. Trotz erneut viel Einsatz und einigen schön herausgespielten Chancen verloren die FV-Kicker nach einem langen Turniertag unglücklich mit 0:1. Doch auch als Zweitplatzierter hat der FV sein Ziel erreicht: die Teilnahme am Immo-Cup-Finalturnier auf Kunstrasen in Lörrach am 10. Februar. Bei diesem hochklassigen U10-Turnier geht es unter anderem gegen den Nachwuchs des spanischen Spitzenclubs FC Barcelona und des deutschen Spitzenreiters Borussia Dortmund.