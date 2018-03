FV muss mit Punkt zufrieden sein

Zum zweiten Mal in Folge ist der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga von einem Auswärtsspiel mit einem 2:2 zurückgekommen. Vor zwei Wochen beim Tabellendritten FSV 08 Bissingen, am Samstag vom abstiegsbedrohten SV Spielberg. Wieder rettete ein starkes Tor den Ravensburgern immerhin einen Punkt.

In Bissingen setzte Robert Henning in der Nachspielzeit den Ball vom rechten Strafraumeck sehenswert ins Tor. Am Samstag in Spielberg fehlte Henning wegen einer Entzündung im Sprunggelenk. Das klasse Tor zum 2:2 erzielte dieses Mal Moritz Jeggle mit einem satten Schuss aus 25 Metern. „Es war für uns eher ein Punktgewinn, denn Spielberg hätte das 3:1 oder später das 3:2 erzielen können“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth.

Am Freitag hatte Wohlfarth seinen Vertrag beim FV bis 2020 verlängert, am Samstag sah er einen guten Beginn seiner Mannschaft und die frühe Führung. Thomas Zimmermann und Burhan Soyudogru spielten einen Doppelpass. Sebastian Reiner irritierte die Spielberger mit einem geschickten Lauf, Burhan Soyudogru sah die Lücke und passte zu Rahman Soyudogru, der das 1:0 erzielte. „Das war sehr schön kombiniert“, lobte Wohlfarth.

Kurz darauf versprang Zimmermann der Ball vor dem Tor auf dem „holprigen Rasen“ (Wohlfarth) – damit war die Chance auf das 2:0 dahin. Dann war auch Schluss mit der Druckphase des FV. Spielberg kam besser rein und kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Über links spielte sich der SVS nach vorne, nach einem Querpass stand Alexander Zimmermann frei und traf zum 1:1.

Nach der Pause ging das offene und ausgeglichene Spiel weiter. Zunächst mit dem besseren Ende für Spielberg. Bei einem langen Ball sah die Ravensburger Abwehr nicht gut aus. „Das haben wir schlecht verteidigt“, sagte Wohlfarth zum Treffer von Riccardo Di Piazza. Die Reaktion seiner Mannschaft gefiel dem Trainer dann allerdings – Jeggle setzte den Ball aus rund 25 Metern leicht abgefälscht flach ins Eck. „Das Unentschieden geht in Ordnung“, meinte Wohlfarth.

Der FV behauptet dadurch Platz sechs in der Tabelle und blieb auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage. Allerdings gewannen sowohl Nöttingen als auch Bissingen und Freiberg – allesamt Teams, die vor Ravensburg stehen. Der Tabellendritte FC 08 Bissingen trotzte am Freitagabend dem Spitzenreiter TSG Balingen beim 2:2 einen Punkt ab.