FV lässt zu viele Chancen liegen

Die Serie ist gerissen. Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge hat der FV Ravensburg sein Heimspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union in der Fußball-Oberliga mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages köpfte Alexander Albert kurz vor Schluss nach einem Freistoß. Der FV muss sich an die eigene Nase fassen, denn er vergab viele Chancen leichtfertig.

„Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber auch kein überragendes“, kommentierte Trainer Steffen Wohlfarth die Niederlage. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir mit so einer Niederlage unsere Serie gebrochen haben.“ Wohlfarth musste wie erwartet den verletzten Jona Boneberger ersetzen. Er entschied sich für Pascal Maier, der auf dem rechten Flügel begann. Dafür ging Max Chrobok ins Zentrum auf die Achterposition. Ansonsten spielte die gleiche Elf wie beim 4:1-Sieg in Gmünd aus der Vorwoche. Dennoch zeigte sich Ravensburg in seiner Spielweise verändert.

Chrobok fast zweiter Stürmer

Im Aufbau kippte Sechser Moritz Jeggle nicht wie üblich zwischen die beiden Innenverteidiger ab, sondern hielt seine Position im zentral defensiven Mittelfeld recht konsequent. Wenn überhaupt war es Felix Hörger, der sich rechts neben die Innenverteidiger in die letzte Linie fallen ließ, um den Spielaufbau anzukurbeln. Weil Jeggle das Zentrum durchgehend besetzte, konnte Chrobok sich in eigenem Ballbesitz höher postieren, spielte teilweise fast als zweiter Stürmer.

Chrobok war es auch, der nach sechs Minuten die erste Chance hatte. Sein Solo aus der eigenen Hälfte stoppte NSU-Innenverteidiger Daniel Schmelzle in letzter Sekunde. Die Gäste hatten immer wieder Probleme, das Zentrum zu schließen. Und auch mit den hoch stehenden Ravensburgern hatte Neckarsulm seine Schwierigkeiten. Einige schlimme Abspielfehler waren die Folge. Einen solchen bestrafte Hörger nach zehn Minuten allerdings nicht, er ging zwar alleine aufs Tor zu, schoss aber drüber. So richtig hatte aber keine Mannschaft die Kontrolle über das Spiel, auch Chancen gab es nur vereinzelt. Daniel Schachtschneider (12.) und Chrobok (39.) vergaben für den FV.

Der zweite Durchgang begann turbulent. Erst bekam Ravensburg den Ball nach einer Ecke in drei Versuchen nicht im Tor unter, dann scheiterte Gästestürmer Ouadie Barini an FV-Torwart Haris Mesic. Im direkten Gegenzug traf Felix Schäch den Ball nach Hereingabe von Samuel Boneberger nicht, bevor wiederum auf der anderen Seite erneut Barini frei vor Mesic auftauchte, aber vorbeischoss. „Diese Chancen haben wir unglücklich vergeben“, schüttelte Wohlfarth den Kopf. Die NSU hatte im zweiten Durchgang mehr Zug zum Tor, allerdings machte sich nun auch das fehlende Abkippen Jeggles negativ bemerkbar.

Weil die beiden Neckarsulmer Stürmer die FV-Innenverteidiger nun kompakter anliefen, war der Weg ins Zentrum häufig verschlossen. Trotzdem war es lange Zeit „ein typisches 0:0-Spiel“, wie Wohlfarth es formulierte. „Die einen wollen nicht, die anderen können nicht.“ Dann kam die 87. Minute. Einen Barini-Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Albert unhaltbar ins Tor. „Da hat unsere Zuordnung nicht gestimmt“, ärgerte sich der FV-Trainer. Beim 0:1 blieb es am Samstag bis zum Schluss, weil Ravensburg keine Schippe mehr draufpacken konnte. „Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit in die richtigen Bahnen lenken können“, meinte Wohlfarth. „Das haben wir nicht geschafft und das ist ärgerlich.“