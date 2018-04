FV kehrt in die Erfolgsspur zurück

Der FV Ravensburg hat nach drei Spielen ohne Sieg in der Fußball-Oberliga mal wieder gewonnen. Beim 1. CfR Pforzheim setzten sich die Ravensburger am Samstagnachmittag mit 2:1 durch. Doppeltorschütze für den Tabellenfünften war Burhan Soyudogru.

Der FV bleibt damit zumindest auf Tuchfühlung zu den vorderen Tabellenplätzen. Die TSG Balingen ist mit 61 Punkten souveräner Tabellenführer, dahinter geht es aber eng zu. Der FC 08 Villingen und der SGV Freiberg haben 54 Punkte, der FSV 08 Bissingen 52, der FV folgt mit 49 Punkten. „Ich bin sehr froh, dass ich mal wieder über einen Sieg sprechen kann“, sagte Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth. Gegen Reutlingen und Neckarsulm hatte es zuletzt Platzverweise und diverse Diskussionen gegeben, in Villingen gab es unter der Woche ein 1:1. „Das war zuletzt ärgerlich und auch schwierig“, blickte Wohlfarth auf die jüngsten Spiele zurück.

Gbadamassi in der Verteidigung

Auch in Pforzheim war der FV-Trainer zu Umstellungen gezwungen. Rahman Soyudogru und Haris Mesic waren noch gesperrt, auch Philipp Altmann durfte nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Villingen-Spiel nicht mitwirken. Immerhin kehrte Kevin Kraus nach seiner Sperre wieder ins Ravensburger Tor zurück. Den Platz von Altmann in der Innenverteidigung nahm Maschkour Gbadamassi ein. „Er hat es gut gemacht“, lobte Wohlfarth.

Allerdings musste Ravensburg nach nicht einmal zehn Minuten das 0:1 hinnehmen. Nach einem Eckball und einem Abpraller im Fünfmeterraum reagierte Denis Gudzevic am schnellsten und köpfte ein zur Pforzheimer Führung. Der FV reagierte aber nicht geschockt und spielte gut nach vorne. Harun Toprak, der wieder als Sturmspitze auflief, hatte nach 20 Minuten die große Chance zum Ausgleich nach einem schwachen Pass von Toni Suddoth. Doch Toprak setzte den Ball knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause bediente dann Bartosz Broniszewski in der Mitte Burhan Soyudogru, der viel Platz hatte und das 1:1 erzielte. „Wir haben viel investiert, daher war der Ausgleich verdient“, meinte Wohlfarth.

Nach rund einer Stunde musste Gbadamassi wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld, für ihn kam Moritz Jeggle in die Innenverteidigung. Kurz darauf kamen auch Thomas Zimmermann und der wiedergenesene Sebastian Reiner in die Partie. Ravensburg war nun die klar bessere Mannschaft – und die Gäste gingen in Führung. Nach einem Abstoß von Pforzheims Torhüter Xaver Pendinger bekam Soyudogru den Ball an der Mittellinie. Der Ravensburger lief unbedrängt Richtung Pforzheimer Tor, zog aus 20 Metern ab – und der Ball ging als Aufsetzer links ins Tor zum 2:1.

Hinten ließ der FV kaum gefährliche Situationen zu. Allerdings musste Ravensburg ein weiteres Mal verletzungsbedingt wechseln. Broniszewski war nach einem Zweikampf in die Bande gerutscht und zog sich Schnittwunden am Knöchel zu. Den Sieg ließ sich der FV trotzdem nicht mehr nehmen. Beinahe wäre sogar das dritte Tor gefallen, doch Reiner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten. „Die Jungs haben nach zwei englischen Wochen stark gekämpft“, sagte Wohlfarth. „Das war ein verdienter Auswärtssieg.“ Und einer, der nach den turbulenten Spielen zuvor richtig gut getan hat.