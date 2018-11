FV kassiert fünfte Saisonniederlage

Die Fußballer des FV Ravensburg haben in der Oberliga nach sechs Spielen ohne Niederlage mal wieder verloren. Beim Tabellennachbarn 1. CfR Pforzheim verloren die Ravensburger am Samstagnachmittag mit 0:1 und stecken damit weiter im Tabellenkeller fest. Der FV verpasste es, nach dem starken Sieg gegen den Tabellenführer Stuttgarter Kickers einen weiteren Erfolg nachzulegen.

Ein Grund für die Niederlage in Pforzheim war für FV-Trainer Steffen Wohlfarth die Schwäche seiner Mannschaft bei Standards. „Wir hatten viele Freistöße und Ecken, die haben wir aber schlecht ausgeführt“, ärgerte sich Wohlfarth. Die Kopfballstärke seiner Mannschaft, etwa durch Philipp Altmann, Moritz Jeggle oder den nach einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrten Sebastian Mähr, wurde überhaupt nicht ausgenutzt.

Den Pforzheimern reichte auf einem sehr tiefen und holprigen Platz (Wohlfarth: „Ein schwieriges Geläuf“) ein Treffer von Dominik Salz nach rund einer Viertelstunde zum Sieg. Tim Oman brachte den Ball auf der linken Seite fast von der Grundlinie aus in die Mitte, Salz war zwischen zwei FV-Verteidigern frei und traf zum 1:0. Es war zwar nicht so, dass Ravensburg keine Chancen hatte. „Aber was Zwingendes war nicht dabei“, meinte auch Wohlfarth. Die beste Chance vor der Pause hatte Rahman Soyudogru, der auf Pass von Felix Schäch aber das Tor verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Ravensburger deutlich mehr Ballbesitz, Pforzheim war viel mit Abwehrarbeit beschäftigt. Doch der 1. CfR brachte den Ball immer wieder aus der Gefahrenzone. Soyudogru schoss einen Freistoß über das Tor, der Pforzheimer Akiyoshi Saito klärte eine Viertelstunde vor Schluss kurz vor dem eigenen Tor. „Bei uns hat oft der letzte Pass gefehlt“, sagte Wohlfarth. „Und die Flanken sind nicht gekommen.“

Ravensburgs Trainer stand wegen der angespannten Personalsituation mal wieder selbst auf dem Spielberichtsbogen. Neben Wohlfarth saßen am Samstag nur noch Torwart Kevin Kraus sowie Sebastian Reiner, Maschkour Gbadamassi und Marcel Fetscher auf der Bank. Linksverteidiger Jascha Fiesel hatte sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt wohl mindestens drei Wochen. „Die Verletzungen ziehen sich durch bei uns“, hadert Wohlfarth. „Ich kann keine Elf zweimal in Folge bringen.“ Ravensburg bleibt Zwölfter, der SV Oberachern und der SV Linx haben durch ihre Siege aber zum FV aufgeschlossen.