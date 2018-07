FV-Junioren stehen vor hohen Erwartungen

(cfm) - Es hat sich einiges verändert im Jugendfußball des FV Ravensburg. Im Vergleich zur Vorsaison wurden auf allen drei Trainerpositionen (A-, B- und C-Jugend) Änderungen vorgenommen. Nach einem famosen Vorjahr bleiben die Ansprüche trotz des personellen Umbruchs hoch.

Besonders die C-Junioren verzauberten das Publikum in ihrem ersten Oberliga-Jahr mit richtig gutem Fußball und beendeten die Premieren-Spielzeit auf Rang drei. Der damalige Trainer Wolfgang Grünhagel ist inzwischen zum sportlichen Leiter im Jugendbereich aufgestiegen, Demal Fetic übernimmt das schwere Erbe. Fetic trainierte zuvor den Kreisligisten SV Hochberg. Vergleiche zur letztjährigen Mannschaft lassen sich aber nicht ziehen. „Letztes Jahr sind alle verwöhnt worden, das war nicht normal. Das waren alles sehr, sehr gute Spieler, es gibt einen großen Qualitätsunterschied“, urteilt der Neu-Coach. Die Auftakthürde Waldhof Mannheim (Sa., 14 Uhr im Ebra Stadion) dient der neuen Mannschaft als Standortbestimmung für eine schwierige Oberliga-Saison. Demal Fetic sieht das ähnlich: „Stand heute bin ich zufrieden, wenn wir am Ende die Klasse halten.“

Die Aussage vom neuen A-Jugendcoach Gerhard Schmitz ist dagegen klar: „Ich bin ein Trainer, der gerne um die Spitze mitspielt.“ Dennoch sieht Schmitz, der den SV Oberzell 2009 in die Verbandsliga führte, seine primäre Berufung in einem anderen Aufgabenfeld: „Es ist die große Aufgabe, die Jungs an den Aktivenbereich heranzuführen.“ Dabei hat er einen verhältnismäßig kleinen Verbandsstaffel-Kader der A-Jugend. Schmitz tritt der Problematik mit einer unkonventionellen Methode gegenüber: B-Jugendspieler, die den Sprung in die erste Auswahl verpassen, bekommen bei Bedarf ihre Chance in der A-Jugend. Erster Gegner ist der als Abstiegskandidat gehandelte SV Amtzell (So., 10.30 Uhr in Amtzell).

Der dritte Neuzugang im FV-Trainerstab hört auf den gewöhnungsbedürftigen Namen Tayfun Unzunpolat. Erfahrung bringt der neue Mann allerdings mit, immerhin trainierte er schon die Jugend des SC Pfullendorf. Unzunpolat übernimmt den Jahrgang, der zuvor den Oberliga-Aufstieg in der C-Jugend erspielte. Das gleiche Kunststück soll nun bei den B-Junioren glücken. Aber der Trainer bremst: „Es wird sehr schwer, selbst wenn wir Erster werden, müssen wir in die Relegation. Trotzdem werden wir versuchen, Platz eins zu machen.“ Sein Team sieht Unzunpolat gut gerüstet. „Es gibt vier, fünf Mannschaften, die oben mitspielen“, sagt Unzunpolat. Dazu gehöre auch der TSV Neu-Ulm. Der Aufsteiger ist Auftaktgegner des FV Ravensburg (So., 12.45 Uhr im Ebra Stadion).