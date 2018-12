FV-Jugend hat noch Luft nach oben

Ein eher zwiegespaltenes Fazit ziehen die Verantwortlichen im Jugendfußball des FV Ravensburg zur Winterpause. Rein fußballerisch sind sowohl die U15 in der Oberliga als auch die A- und B-Junioren in der Verbandsstaffel im Soll. Tabellarisch bleibt Ravensburg aber hinter den Erwartungen zurück.

„Wir haben uns große Ziele gesetzt, sind mit höheren Ansprüchen in die Saison gestartet“, sagt Daniel Fürgut, der Sportliche Leiter der Jugendmannschaften. „Die haben wir bislang nicht erfüllt.“ Die A- und die B-Junioren sollten in ihren Verbandsstaffeln mindestens um den Aufstieg mitspielen, gerade in der B-Jugend waren die Aufstiegsspiele zur Oberliga das erklärte Ziel. Denn im Vorjahr war die U17 dort sehr unglücklich an der U16 der Stuttgarter Kickers gescheitert. „Wir wollen die Jungs weiterentwickeln und dadurch muss die Oberliga unser Ziel sein“, sagt Fürgut.

Demnach fällt das Hinrundenfazit ernüchternd aus. Ravensburgs B-Junioren sind momentan Vierter mit neun Punkten Rückstand auf Rang eins. Die A-Junioren überwintern auf Platz drei, haben aber sogar zwölf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Das hängt natürlich mit den beiden überragenden Mannschaften der jeweiligen Runde zusammen. Bei den B-Junioren ist es der SSV Reutlingen, der an der Spitze steht, bei der U19 die TSG Balingen. Beide haben in der laufenden Saison erst fünf Punkte liegengelassen.

Eigentlich will auch Ravensburg in diese Tabellenregionen, scheiterte aber zu oft an sich selbst. „Die B-Jugend ist das beste Beispiel“, meint Fürgut. „Nehmen wir das Spiel gegen Reutlingen. Da haben wir alles im Griff, liegen 1:0 vorne und verlieren am Ende 1:3.“ Ähnliches gilt für die Duelle mit Pfullingen und Ergenzingen. Beide stehen in der Tabelle vor dem FV, gegen beide ging Ravensburg mit 1:0 in Führung. Am Ende stand gegen Ergenzingen ein 2:2, in Pfullingen verlor der FV sogar noch mit 2:3. Immerhin: Das Rückspiel gegen Pfullingen im letzten Spiel vor der Winterpause gewann Ravensburg deutlich mit 3:0. Rein spielerisch ist man zufrieden mit der Jugend: „Wir sind dominant und spielstark. Alle Gegner wissen, was gegen uns auf sie zukommt. Rein spielerisch sind wir sowohl in der U19 als auch in der U17 die stärkste Mannschaft der Liga“, stellt Fürgut klar.

Auch die U15 in der Oberliga ist spielerisch im Soll. „Mit reinem Ergebnisfußball hätten wir wahrscheinlich mehr Punkte geholt“, schätzt Trainer Jonathan Zimmerer. „Aber so bringt man die Jungs eben nicht weiter.“ Zimmerer hat seine C-Junioren – abgesehen vom 0:8 gegen Waldhof Mannheim – in keinem Spiel als das schwächere Team gesehen.

Auswärts noch ohne Punkt

Daher ist Rang zehn mit elf Punkten letztlich eine Enttäuschung. „Wir haben zu wenig Punkte geholt, das ist natürlich frustrierend“, meint Zimmerer. „Aber Entwicklung und Lerneffekt sind bei den Jungs auf jeden Fall vorhanden. Gerade wenn man die Spiele vom Saisonbeginn und jetzt zum Hinrundenende vergleicht, ist da ein riesiger Unterschied zu erkennen.“ Vor allem auswärts hat Ravensburg noch Luft nach oben. In der Fremde holte Ravensburg bislang noch überhaupt keinen Punkt. Die Ziele für Zimmerers C-Junioren sind also klar: „Wir wollen die Jungs weiterentwickeln. Und am letzten Spieltag ganz entspannt als Nichtabsteiger nach Hoffenheim fahren.“ Auch Fürgut ist für die Verbandsstaffel-Mannschaften optimistisch. „Wir arbeiten hart weiter. Vielleicht geht dann noch was in der Rückrunde.“

Für die B-Junioren muss sich der FV allerdings einen neuen Trainer suchen. Safet Hyseni zog sich aus privaten Gründen zurück, bis Weihnachten will Fürgut den Nachfolger präsentieren. Letztlich denken sie beim FV aber langfristig: „Natürlich ist die Tabelle auch wichtig. Aber am Ende geht es um die Entwicklung der Spieler. Wir wollen pro Jahr mindestens einen Spieler in die erste Mannschaft bringen.“