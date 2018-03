FV II will gegen Friedrichshafen Zeichen setzen

Mit einem neuen Trainer geht die U23 des FV Ravensburg das Projekt Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga an. Nectad Fetic gibt die Richtung für die Partie gegen den VfB Friedrichshafen vor: „Wir wollen mit einem Sieg ein Zeichen an die Konkurrenz setzen.“ Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem FV-Kunstrasenplatz.

Am Ende der Vorbereitung haben Fetic und sein Team schon ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im letzten Vorbereitungsspiel schickten die Ravensburger den SC Pfullendorf am Mittwochabend mit einem 7:0 nach Hause. In Sebastian Mähr und Jascha Fiesel bekamen zwei Spieler aus der ersten Mannschaft Spielpraxis – der Trainer war aber mit seinem gesamten Team zufrieden: „Wichtig ist mir, dass wir zuletzt gegen Ebenweiler und jetzt auch gegen Pfullendorf hinten zu Null gespielt haben.“

In der Defensivordnung und dem Umschaltspiel nach hinten hatte Fetic, der nach der Trennung vom TSV Eschach in der Winterpause zum FV gekommen war, die größten Defizite im Spiel seines Teams ausgemacht: „Bei einem Ballverlust ist das Spiel nicht vorbei, sondern dann geht es erst richtig los“ – mit dieser Botschaft und dem entsprechenden taktischen Verhalten will der Trainer in den Köpfen seiner Spieler landen.

Über die Qualität seiner Mannschaft macht er sich keine Sorgen: „Das sind alles sehr gute Fußballer mit überdurchschnittlichen technischen Fähigkeiten.“ Der wohl Überdurchschnittlichste im Team wird allerdings fehlen: Christian Barth fällt mit Leistenproblemen länger aus und fügt damit seiner langen Verletzungsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzu.

Wieder voll mit dabei ist dagegen Jonas Klawitter – der Offensivallrounder war die gesamte Vorrunde ausgefallen. Im Januar konnte er mit seinen Mannschaftskameraden mit dem Sieg beim Weingartener Wintercup wieder einen kleinen Erfolg feiern. „Es braucht halt noch Spielpraxis“, sagt der Trainer.

Am Sonntag gibt’s Gelegenheit dazu. Und das gleich gegen ein Spitzenteam: Der VfB Friedrichshafen hat als Tabellenvierter mit nur zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei überwintert.