FV II verteilt wieder Geschenke

Eine komplett unnötige Niederlage hat der FV Ravensburg II am Sonntag in der Fußball-Landesliga kassiert. Im Heimspiel gegen den FC Mengen hatte der FV speziell in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen. Doch mit zwei späten Standards kam der Aufsteiger zum 2:0-Auswärtssieg.

Mengen versuchte es immer wieder mit schnellen Pässen in die Tiefe. Die Gäste wollten vom Tempo ihrer Spieler, allen voran Alexander Klotz, profitieren. Das klappte auch einige Male. Doch die Ravensburger hatten Kevin Kraus. Der Torwart aus der Oberligamannschaft hielt am Sonntagnachmittag stark. In der zehnten Minute durfte Maximilian Stumpp unbedrängt abziehen, in der 21. Minute wehrte Kraus einen Schuss von Alexander Klotz stark mit dem Fuß ab. In der 34. Minute war Klotz schneller als Samuel Walter, doch Kraus war mit der Hand dran. „Wir haben gute Akzente gesetzt“, meinte FCM-Trainer Miroslav Topalusic.

Jatta muss verletzt raus

Doch es war nicht so, dass der FV II nur verteidigen musste. Auch die Ravensburger hatten Zug zum Tor. Tim Lauenroth prüfte Mengens Torwart Dominic Merk. In der 35. Minute, kurz nach der dicken Chance von Alexander Klotz, konterte Ravensburg über Fabio di Modugno und Robin Hettel, der den Ball zwar an Torwart Merk vorbeibrachte, aber nur den Pfosten traf. Zu diesem Zeitpunkt hatte FV-Trainer Nectad Fetic seinen Kapitän Omar Jatta bereits vom Feld nehmen müssen. Jatta war von Uwe Willbold im Mittelfeld rüde gefoult worden – da der Ball noch in der Nähe war, war die Gelbe Karte für den Mengener noch vertretbar.

Es war ein attraktives Spiel, dem im Grunde nur noch die Tore fehlten. Der FV hatte gute Konterchancen gegen sehr offensiv eingestellte Gäste. Nach einer Stunde hatte Awed Isaac Abeselom die Führung auf dem Fuß. Nach einem schönen Pass von Nico Maucher auf Robin Hettel wurde der Ball im Mengener Strafraum abgefälscht und flog zu Abeselom, der es direkt versuchte, doch der Ball ging weit drüber.

Fitz verursacht Elfmeter

Kurz darauf stand Maucher nach einer Flanke von Abeselom ganz frei, bekam jedoch zu wenig Druck hinter seinen Kopfball. Mauchers Schuss wurde noch von Max Schuler abgeblockt. Mengen kam lange nicht mehr in den gegnerischen Strafraum. In der 73. Minute flog der Ball aber nach einer Ecke von Alexander Klotz an allen vorbei durch den Fünfmeterraum – das hätte aus Sicht des FV schief gehen können.

Schief ging es dann in der 83. Minute: Darius Fitz ging im Strafraum zu ungestüm ran und brachte Lucas Mücke zu Fall, Alexander Klotz verwandelte den Elfmeter zum 1:0. „Wir verteilen Geschenke“, ärgerte sich Fetic. „Wir haben zu oft Aussetzer.“ Drei Minuten später setzte Mengens Toptorjäger noch einen Freistoß zum 2:0 in die Maschen.