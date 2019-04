FV II-Trainer Grünhagel geht’s um die Einstellung

Die U23 des FV Ravensburg bekommt am Sonntag Besuch vom SV Kehlen. Anpfiff der Fußball-Landesliga-Partie, in der es mit Jonas Klawitter gegen einen langjährigen FVler geht, ist um 15 Uhr. Die Kehlener tun sich weiter schwer, nach der Winterpause wieder richtig in Tritt zu kommen: Nach dem Achtungserfolg mit dem 1:1 in Berg – der einzige Punkt bis dato im Jahr 2019 – setzte es ein 1:4 zu Hause gegen den FV Rot-Weiß Weiler. Der Traum, noch ein Wörtchen im Rennen um Platz zwei mitzureden, ist längst ausgeträumt.

FV-Trainer Gerhard Grünhagel hat den Gegner beobachtet. „Wieder gegen Weiler – die kenne ich jetzt in- und auswendig“, sagt der Coach. Und was ist mit Kehlen? „Ich habe keine Schwächen erkannt.“ Diese Aussage ist nicht wirklich ernst gemeint – Grünhagel hat auch die erste Halbzeit gesehen, die der SVK verschlafen hat. Der Trainer des FV will sich eben vor Sonntag nicht in die Karten schauen lassen – nur so viel lässt er sich entlocken: „Mit Jonas Klawitter, David Bernhard und Benedikt Böning haben die Kehlener gleich mehrere Spieler, die allein ein Spiel entscheiden können.“

Viererkette wird umgestellt

Es kommt also viel Arbeit auf die Viererkette der Ravensburger zu, die Grünhagel erneut umstellen wird. Der Coach rechnet mit einigen Rückkehrern. Er hofft, dass sich die Situation vom vergangenen Wochenende nicht so schnell wiederholt: Da kamen zu angekündigten Fehlzeiten – unter anderem wegen der Abiturprüfungen – kurzfristig noch mehrere verletzungs- und krankheitsbedingte Absagen. Am Ende fehlten acht Mann. „Da hatten eben die ihre Chance, die zuletzt in der zweiten Reihe standen“, meint Grünhagel nüchtern. Aber: „Sie haben ihre Chance nicht genutzt – deshalb sind jetzt wieder andere dran.“ Dass er stets erst ganz kurzfristig seine Startelf zusammenstellen kann, ist der Coach mittlerweile gewohnt: „Im Moment ist alles ein bisschen wehweh.“ Wehweh – sprich: verletzt – ist Kevin Kraus, der zuletzt zwischen den Pfosten stand. Dafür ist Luka Borgelott nach seiner gegen Kißlegg erlittenen Verletzung wieder zurück im Training. Sven Spekking steht wieder zur Verfügung, ebenso Moritz Hartmann – auch Nico Maucher ist nach einer Woche ohne Training wieder im Rhythmus. Einiges erwartet sich Gerhard Grünhagel auch von „seinen“ Jugendspielern Mario Scheiter und Jonas Valtin, die sich nach längerem Ausfall erst wieder an ihre normale Fitness heranarbeiten.

Wichtig ist dem Coach gegen Kehlen aber – unabhängig davon, wer auf dem Platz steht – vor allem das Auftreten seiner Mannschaft: „Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir im Abstiegskampf stecken. Und da kommt es vor allem auf die richtige Einstellung an. Die hat gegen Ochsenhausen und in Straßberg gefehlt.“