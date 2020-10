FV II spielt beim Überraschungsteam

Am Samstag tritt die U23 des FV Ravensburg nach der corona-bedingten Zwangspause durch das ausgefallene Spiel gegen Balingen II um 17 Uhr beim TSV Riedlingen an. Die Riedlinger sind bisher das Überraschungsteam der Fußball-Landesliga.

Punktgleich hinter dem FV Olympia Laupheim auf Platz drei – der TSV Riedlingen ist bisher der einzige Aufsteiger, der in der Landesliga Erfolg hat. Der TSV ist erst 2018 in die Bezirksliga aufgestiegen und schickt sich jetzt an, noch weiter oben für Furore zu sorgen. Wohlgemerkt: Bis auf Martin Schrode und Patrick Spies, die mit den Nachbarn aus Altheim bereits Landesligaluft geschnuppert haben, steht keiner im Kader, der über Erfahrung in höheren Klassen als der Bezirksliga verfügt. Auch Dennis Altergott und Pascal Schoppenhauer, zusammen für elf der 19 Treffer des TSV verantwortlich, haben als Aktive nie für einen anderen Verein gespielt. Der Saisonauftakt ging für die Riedlinger mit einem 1:2 gegen Balingen II noch daneben, danach hat die Mannschaft von Trainer nicht mehr verloren und auch beim Donau-Derby in Mengen mit 2:2 standgehalten. Und unter den „Opfern“ der Riedlinger Offensivkraft zählen immerhin auch der FV Bad Schussenried und der FV Biberach. Besonders stark ist der TSV zuhause: Kapitän Pascal Schoppenhauer und sein Team haben bisher alle Heimspiele gewonnen.

Für den SV Weingarten geht eine englische Woche zu Ende. Die Weingartener müssen am Samstag um 15.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler an. Das Team von Thomas Lupfer und Markus Giuliani musste sich am Mittwoch mit einem 1:1 gegen den Tabellenletzten SV Heinstetten zufriedengeben. Besonders bitter: Mit Außenverteidiger David Endres hat sich am Mittwoch eine feste Säule im Spiel des SVW verletzt – zudem fehlt Torwart Burak Danisan nach seiner Roten Karte. Vor diesem Hintergrund ist der FV Rot-Weiß Weiler eine ganz harte Nuss. Die Allgäuer haben beim 2:0 in Kehlen den vierten Sieg in Serie eingefahren und sich damit im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt.

Der TSV Eschach unternimmt am Sonntag um 16 Uhr gegen den SV Mietingen den nächsten Versuch, den ersten Dreier in der Landesliga einzufahren. Es ist wie verhext: Die Eschacher schaffen es einfach nicht, den Bock umzustoßen und einen Sieg einzufahren. Beim Derby in Kehlen kassierte der TSV den 1:1-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. Auch für den SV Mietingen ist die Saison bisher ein Auf und Ab. Im Gegensatz zum Pokal, als der SVM im Derby Laupheim ins Elfmeterschießen zwar, setzte es am vergangenen Samstag in der Liga eine 1:6-Klatsche gegen die Olympia.