FV II muss seine Hausaufgaben machen und auf Patzer hoffen

Platz eins bis drei – diese Zielsetzung hat Trainer Fabian Hummel vom FV Ravensburg II für den Rest der Saison ausgegeben. Die U23 hat zum Auftakt ins neue Fußballjahr am Samstag (16.30 Uhr, Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg) den TSV Trillfingen zu Gast. Die Ravensburger hoffen auf Patzer der Topteams und wollen ganz vorne ein Wörtchen mitreden.

Natürlich weiß Fabian Hummel, dass sich die Mannschaften an der Tabellenspitze, der FV Olympia Laupheim und der FV Biberach, vor der Winterpause kaum eine Blöße gegeben haben: „Beide Teams sind sehr stabil.“ Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer, doch noch ganz vorne angreifen zu können, will Hummel sich und seinem Team bewahren: „Beide müssen ja in der Hinrunde unter anderem noch gegen Weiler ran.“

Klar: Wenn der Rückstand schon nach dem 19. Spieltag zu groß ist, geht nichts mehr für die Ravensburger im Titelkampf. Voraussetzung ist also, dass sie selbst ihre Hausaufgaben machen. Da sieht der Trainer sein Team auf einem guten Weg – in der Vorbereitung hat Hummel vor allem an der Schnelligkeit mit dem Ball und der Stabilität gegen den Ball gearbeitet. Vor allem Schwächen bei der Absicherung bei einem Ballverlust im eigenen Aufbauspiel waren ihm in der Hinrunde ein Dorn im Auge gewesen. „Die Rückmeldungen der gegnerischen Trainer nach den Testspielen haben bestätigt, dass wir einen großen Schritt vorangekommen sind“, berichtet der Coach zufrieden. Die Ravensburger haben in der Vorbereitung unter anderem nur knapp mit 0:1 gegen den Verbandsligisten TSV Berg verloren.

Dem FV II fehlen nach der Winterpause allerdings drei feste Größen: Mittelfeldmann Arjan Lashani hat sich in ein Auslandssemester verabschiedet, Yannic Huber und Tim Lauenroth haben sich durch gute Leistungen im Oberligateam festgespielt. Wenn eigene Spieler diesen Sprung schaffen, freut sich aber der Trainer: „Und wir haben ja schon vor der Winterpause einüben können, wie wir das kompensieren.“ Mit Stürmer Leandro Stehle hat Hummel einen weiteren Spieler im Team, der immer wieder Oberligaluft schnuppert. Allerdings ist die Luft dort dünn geworden: Nach den zwei Heimspielniederlagen zuletzt droht der FV in den Abstiegskampf zu rutschen – und in dieser Situation wird Oberligatrainer Steffen Wohlfarth wohl eher auf seine erfahrenen Spieler setzen. Vorerst nicht im Oberligateam etablieren konnten sich Verteidiger Max Biewer und Offensivmann David Hoffmann – sie verstärken nach der Winterpause fest den Landesligakader.

Für den Trainer selbst wird es nach einem positiven Corona-Test eng Richtung Samstag: Wenn alles optimal läuft, könnte es für Fabian Hummel knapp reichen mit dem Freitesten. Ansonsten ist die Lösung bereits gefunden: Co-Trainer Daniel Hörtkorn auf und U19-Trainer Gerhard Grünhagel neben dem Feld stehen bereit, das Kommando zu übernehmen.