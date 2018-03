FV II muss die Lücke finden

Die U23 des FV Ravensburg hat am Samstag Aufsteiger TSV Heimenkirch in der Fußball-Landesliga zu Gast. Die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn wird bereits um 13 Uhr angepfiffen – der FV II spielt vor dem Oberliga-Team.

Mit einem verdienten 3:1-Sieg im Derby beim TSV Eschach in der Tasche konnte der FV II am vergangenen Sonntag die kurze Heimreise antreten. Trainer Nectad Fetic war rundum zufrieden: „Das war ein gelungener Auftritt. Die Mannschaft hat sehr viel richtig gemacht“, meinte der Coach, „auch wenn in der zweiten Halbzeit oft die nötige Konsequenz in unseren Angriffen gefehlt hat, um den sprichwörtlichen Sack vorzeitig zuzumachen.“

Und natürlich war längst nicht alles Gold, was glänzte: „Wir hatten im Training an ein paar Kleinigkeiten zu arbeiten“, berichtet Fetic. „Vor allem im Defensivverhalten – schließlich ist Eschach ja auch noch zu Chancen gekommen.“ Was der Trainer meint, ist klar: Zu früh schaltete sein Team um in den Modus „das Ding haben wir in der Tasche“. Die Konsequenz in den Zweikämpfen litt und die Konzentration ließ nach.

Drei Unentschieden bisher

Unterm Strich stehen aber drei Punkte – der zweite Dreier im zweiten Auswärtsspiel des Jahres 2018. Daheim sieht die Statistik nicht so gut aus: Auch auf eigenem Platz sind die Ravensburger unter ihrem neuen Trainer zwar noch ungeschlagen. Mehr als dreimal 1:1 war aber bisher auch nicht drin. Logisch, was Fetic als Ziel für die Partie gegen Heimenkirch ausgibt: „Wir wollen den ersten Heimsieg des Jahres holen.“

Dafür muss sein Team die Lücke in der Defensive des Gegners finden: „Heimenkirch lässt sehr wenig zu.“ In der Tat: Von allen Teams, die zurzeit in der Landesliga im Abstiegskampf stecken, hat nur die TSG Balingen II weniger Gegentore bekommen. Da fällt es durchaus ins Gewicht, dass Fetic fast seine gesamte Offensivabteilung in Eschach mit Blessuren vom Platz nehmen musste: Nacheinander strichen Felix Schäch, Felix Bonelli und Omar Jatta die Segel.

Schäch und Jatta konnten am Dienstag schon wieder Lauftraining absolvieren, Bonelli fehlte da noch. „Ich werde erst kurzfristig wissen, wer gegen Heimenkirch zur Verfügung steht“ – das ist Fetic allerdings bei seinem neuen Verein schon gewöhnt: „Ich wusste noch an keinem Donnerstag, welche Spieler ich am Wochenende im Kader habe.“ Das Schicksal einer zweiten Mannschaft: Sehr kurzfristig kann plötzlich Verstärkung auf der Matte stehen.

Darauf hofft der Coach auch am Samstag, obwohl er mit seiner Mannschaft direkt vor dem Oberliga-Team aufläuft. Insbesondere die Innenverteidigung mit Maschkour Gbadamassi und und Marcel Fetscher würde Fetic zu gerne wieder begrüßen. Aber auch aus dem eigenen Kader heraus ist hier Entspannung angesagt: Marian Pfluger und Niklas Klawitter haben in dieser Woche wieder trainiert.