FV II kann dem Nachbarn helfen

Die U23 des FV Ravensburg bestreitet am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SV Mietingen ihr letztes Saisonspiel. Sportlich geht es darum, den Nachbarn SV Weingarten in der Landesliga zu halten. Ansonsten braucht der FV eine Menge Blumensträuße: Fast die halbe Mannschaft verlässt den Verein.

Peter Mörth, der Sportliche Leiter beim FV Ravensburg, holt eine lange Liste hervor, wenn er nach den Abgängen in der zweiten Mannschaft gefragt wird. Am Ende ist sonnenklar: Im Landesligateam der Ravensburger, das nach einer völlig verkorksten Hin- und einer umso besseren Rückrunde am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt klargemacht hat, gibt es zur neuen Saison einen Neuanfang. Ein Blick auf die Einsatzstatistik zeigt, wie gravierend der Einschnitt sein wird: Von den acht Spielern mit den meisten Einsätzen in der laufenden Saison gehen sieben, der achte – Felix Schäch – soll fix zum Kader der ersten Mannschaft gehören.

„Wir haben das vor ein paar Jahren schon einmal gehabt, als eine Gruppe um Florian Ruess und Nico Zorell gegangen ist“, Mörth ist zuversichtlich, auch in der kommenden Saison wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu haben. „Wir übernehmen alle Spieler aus der U19, die bleiben wollen, und bekommen ein paar externe Spieler dazu, die es bei uns versuchen wollen.“ Namen will der Sportliche Leiter hier noch keine nennen. Mörth betont, dass kein Unfrieden beim FV ausgebrochen ist: „Alle Spieler haben uns frühzeitig informiert, dass sie den Verein verlassen wollen. Und die Tür zurück zu uns bleibt immer offen.“

Am Samstag gilt es, zusammen einen sauberen Abgang hinzubekommen. Und das letzte Spiel soll kein Schaulaufen sein. Gegner SV Mietingen steckt noch mittendrin im Abstiegskampf – die spielfreien Weingartener hoffen auf einen Sieg des FV II. Ravensburgs Trainer Nectad Fetic weiß gleich drei Gründe, warum sein Team noch einmal Vollgas geben wird. Grund eins: „Wir haben in Mietingen dreimal geführt und am Ende nur 4:4 gespielt – das haben alle noch im Kopf.“ Grund zwei: „Die Mietinger haben einen tollen Platz, aber noch lieber fahren wir in der nächsten Saison nur ein paar Kilometer nach Weingarten.“ Grund drei könnte mit Alkohol zu tun haben: „Ich gehe mal davon aus, dass sich die Weingartener erkenntlich zeigen werden, wenn wir gewinnen.“