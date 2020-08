FV II geht mit Zugang und Mut ins Pokalduell gegen Ehingen-Süd

Anders als die U23 geht die Oberligamannschaft des FV Ravensburg am Mittwoch, 19 Uhr, als klarer Favorit in ihr Drittrundenspiel beim Landesligisten TSV Straßberg. Eigentlich hatte der FV gehofft, die Partie verschieben zu können, um die Spieler vor dem Saisonstart am Samstag etwas zu schonen. Aber auch so ist Trainer Steffen Wohlfarth optimistisch: „Es kommt mir so vor, dass alle noch ganz gut drauf sind. Aber wir sind auch noch ganz am Anfang der Saison.“