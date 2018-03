FV II fordert den Tabellenführer

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag Landesliga-Tabellenführer FV Olympia Laupheim zu Gast. Chancenlos gehen die Ravensburger keineswegs in das Duell mit dem Ligaprimus: Mittlerweile sind sie fünf Ligaspiele in Folge ohne Niederlage. Anpfiff ist um 15 Uhr.

„Laupheim ist die am besten organisierte Mannschaft in dieser Liga“, Ravensburgs Trainer Nectad Fetic hebt als Erstes die Abgeklärtheit in der Defensive hervor, wenn er nach der Qualität des Spitzenreiters gefragt wird. Nur 15 Gegentore in 17 Spielen – das ist die Basis des Erfolgs der Olympia, die bisher überhaupt erst ein Spiel – bei Mitabsteiger Berg – verloren hat. Noch als Trainer des TSV Eschach hat Fetic in der Hinrunde gegen die Laupheimer gespielt: „Das ganze Team war beeindruckt von der konzentrierten Defensivarbeit des Gegners.“

Fetic: „Können nur gewinnen“

Am vergangenen Wochenende haben die Laupheimer denn auch die Verhältnisse wieder geradegerückt: Mit dem 3:0-Sieg gegen den VfB Friedrichshafen sind alle Hoffnungen der Verfolger auf eine Schwächephase nach dem 1:1 in Ochsenhausen vorerst wieder dahin.

Für Fetic, der mittlerweile beim FV angeheuert hat, steht daher fest: „Wir können in diesem Spiel nur gewinnen.“ Die Qualität, auch die starke Defensive des Tabellenführers zu knacken, ist bei den Ravensburgern durchaus vorhanden. Omar Jatta, Felix Bonelli, Jonas Klawitter oder über die Außen Felix Schäch oder Felix Widmann – jeder einzelne ist in Bestform in der Lage ein Spiel zu entscheiden. Und auch der junge Awed Issac Abeselom zieht immer wieder die Aufmerksamkeit seines Trainers auf sich: „Er ist sehr schnell – in Altheim hat er seinem Gegenspieler auf zehn Meter drei abgenommen.“

Kopfzerbrechen bereitet Fetic die Aufstellung in der Innenverteidigung: Dort fallen am Sonntag wohl beide Spieler aus, die der Coach beim 2:0-Erfolg in Altheim ins Rennen geschickt hat: Tim Robert Rainbow ist beruflich unterwegs, bei Niklas Klawitter zwickt das Sprunggelenk.

Verstärkung aus der Oberliga?

Nico Maucher ist wohl gesetzt, aber über den zweiten Mann im Zentrum der Viererkette muss sich Fetic Gedanken machen. „Simon Kraft zurückzuziehen, ist nur die allerletzte Möglichkeit“, meint der Trainer. „Seine Qualität brauche ich vor der Abwehr.“ Vielleicht gibt’s ja auch Verstärkung von oben – das Oberliga-Team spielt am Tag davor.

Coach Nectad Fetic formuliert die Zielsetzung für die Partie gegen den favorisierten Landesliga-Spitzenreiter so: „Wir sind 2018 noch ungeschlagen – das soll auch so bleiben.“ Im Vergleich zum Hinspiel muss allerdings eine klare Leistungssteigerung her, wenn dieses Ziel erreicht werden soll – das verloren die Ravensburger nach einer 1:0-Führung noch klar mit 1:4.