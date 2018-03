FV II erkämpft sich im Derby spät einen Punkt

Jonas Klawitter hat der U23 des FV Ravensburg in der Fußball-Landesliga mit einer Einzelaktion einen Punkt gegen den VfB Friedrichshafen gerettet. Die Ravensburger hatten zunächst Glück, dass der VfB beste Chancen zum 2:0 ausließ, verdienten sich aber in Halbzeit zwei mit nimmermüdem Willen den Ausgleich.

In Omar Jatta, Felix Bonelli und Felix Widmann fehlten FV-Trainer Nectad Fetic gleich drei Mann für ganz vorne – so begannen die Ravensburger mit Awed Issac Abeselom als einziger Spitze in einem 4-1-4-1. Der FV hatte die erste Chance: Felix Schäch, der auf seiner linken Seite Friedrichshafens Nico Di Leo zu Beginn arge Probleme bereitete, war nach Zuspiel von Marcel Fetscher in der 7. Minute durch, traf aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Im Gegenzug setzte sich Sascha Hohmann auf der linken VfB-Seite durch, die Hereingabe war aber nicht präzise genug für Daniel Di Leo.

Spiel kippt Richtung VfB

Fünf Minuten später waren wieder die Ravensburger dran: Abeselom flankt von der Grundlinie auf Jonas Klawitter, der wird jedoch geblockt. Nur eine Minute später rettete VfB-Verteidiger Ugur Tuncay nach einem Fehler seines in einigen Situationen unsicheren Torwarts Philipp Meier kurz vor der Linie. In der 22. Minute schoss Schäch aus der Distanz knapp vorbei.

Mit zunehmender Spieldauer kippte die Partie aber zusehends in Richtung der Friedrichshafener. Die Erfahrung mit der Mittelachse Ralf Heimgartner/Daniel Di Leo setzte sich gegen einen FV durch, bei dem die Flüchtigkeitsfehler zunahmen. In der 31. Minute fand Eugen Strom mit einem langen Ball Denis Nikic, der aus kurzer Distanz trocken zur Führung für den VfB abschloss. Nectad Fetic stellte beim FV auf ein 4-4-2 um, in dem er Jonas Klawitter in die Spitze zog. Die Chancen hatten aber zunächst weiter die Gäste: In der 42. Minute bediente Nikic Pascal Booch, der jedoch völlig freistehend übers Tor schoss. Kurz vor der Pause hatten die Ravensburger großes Glück, als der Ball zweimal innerhalb von ein paar Sekunden an die Latte klatschte. Kurz nach der Pause hatte Hohmann noch einmal die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen: Nach einem Fehler in der Innenverteidigung der Hausherren brachte der Stürmer aber keinen Abschluss zustande.

Jetzt berappelten sich die Ravensburger. Der Druck in Richtung VfB-Tor ließ nie nach, auch wenn kaum echte Chancen dabei heraussprangen. Die beste hatte Abeselom, der in der 75. Minute an Meier scheiterte. Es war eine feine Einzelleistung von Jonas Klawitter, die dem FV kurz vor Schluss doch noch einen verdienten Punkt sicherte. Der Stürmer setzte sich im Dribbling gegen vier Mann durch und traf mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz zum 1:1.

„Wir haben vier große Chancen liegen gelassen“, ärgerte sich VfB-Trainer Christian Wucherer. „Das Spiel meiner Mannschaft in Halbzeit war zu pomadig.“ FV-Trainer Nectad Fetic freute sich bei seiner Premiere an der Linie über einen Last-Minute-Punkt. „Ausschlaggebend war der Wille, den meine Mannschaft in Halbzeit zwei gezeigt hat“, meinte Fetic. „In Halbzeit eins hat das Feuer gefehlt.“