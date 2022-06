FV II empfängt Titelanwärter aus Biberach

Die U23 des FV Ravensburg hat am Samstag (15.30 Uhr) den FV Biberach zu Gast. Da steht noch einmal ein richtiges Spektakel an, denn die Biberacher kämpfen um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga und haben 150 Fans angekündigt.

Für die Ravensburger ist die Saison durch: Trainer Fabian Hummel und sein Team werden auf einem starken vierten Platz abschließen. Aber zum Leidwesen des FV Biberach hat der FC Albstadt das Titelrennen nochmal richtig spannend gemacht: Nach dem 2:0-Sieg bei Olympia Laupheim am 7. Mai haben die Albstädter jetzt ein 3:0 gegen Biberach folgen lassen und diesen die erhoffte vorzeitige Meisterfeier am vergangenen Samstag vermiest.

Die Ravensburger könnten also das Zünglein an der Waage sein, ob der Tabellenführer aus Biberach oder der Verfolger aus Laupheim als Meister durch die Ziellinie gehen – Biberach hat zwei Punkte Vorsprung. „Wenn Biberach am Ende Meister wird, dann ist das in Ordnung – sie haben eine tolle Saison gespielt“, sagt Hummel. „Aber jetzt müssen sie sich den Titel erst einmal bei uns verdienen.“ Er versichert, dass sein Team „im Sinne von Sportlichkeit und Fairness“ noch einmal alles geben wird. Mit Yannic Huber und Julian Flock stoßen zwei aus dem Oberliga-Team zum Kader der Zweiten, außerdem sind vier U19-Spieler am Start. „Damit haben wir eine schlagkräftige Mannschaft“, meint Hummel vor seinem letzten Spiel als Trainer – er wird sich künftig als sportlicher Leiter um die mittel- und langfristige sportliche Entwicklung des Vereins kümmern.