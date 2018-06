FV II beseitigt die letzten Zweifel

Die U23 des FV Ravensburg hat mit 2:0 bei der TSG Balingen II gewonnen. Eine starke kämpferische Leistung bildete die Basis für den Sieg, mit dem die Ravensburger letzte Zweifel am Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga beseitigten.

Einmal mehr musste Ravensburgs Trainer Nectad Fetic sein Team neu aufstellen: In Felix Bonelli, Simon Kraft, Felix Schäch, Marian Pfluger und Julian Flock hatten sich gleich fünf Mann in den Urlaub verabschiedet. So kam in Samuel Walter ein U19-Spieler zu einem Startelfeinsatz in der Innenverteidigung, außerdem lief Omar Jatta auf der für ihn ungewohnten Position Sechs auf.

Die Folge war zu erwarten: „Wir hatten eine Menge Abstimmungsprobleme“, berichtet Fetic von den ersten 25 Spielminuten, in denen Balingen sein Team regelrecht einschnürte. Die Ravensburger kamen kaum zum Luftholen. Die TSG versuchte es auf allen Wegen: Über die Außen, durch die Mitte, aus der Distanz. Eine hundertprozentige Torchance konnten sich die Balinger aber nicht erarbeiten – wenn der Ball mal aus 20 Metern aufs Tor kam, war FV-Keeper Florian Harsch zur Stelle.

„Die Jungs haben kämpferisch großartig dagegengehalten“, lobte Fetic seine Mannschaft, die in der 20. Minute ihrerseits die erste große Chance zur Führung hatte. „Eine Eins-gegen-Eins-Situation, aus der Jonas Klawitter im Training bei zehn Versuchen elfmal trifft“, meinte der Trainer. „Nur diesmal eben nicht.“ Die große Zeit des Torjägers sollte aber noch kommen.

Für Ravensburgs Trainer war es ein erstes positives Zeichen, „als Balingens Trainer nach einer halben Stunde gerufen hat: Aber wir geben dieses Spiel jetzt nicht aus der Hand.“ Das passierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit doch noch: Jonas Klawitter leitete die Situation mit einem Pass auf Sturmpartner Awed Issac Abesselom selbst ein. Der flankte auf den langen Pfosten, wo Klawitter hingelaufen war und einköpfte.

Der Trainer lobt den Einsatz

Natürlich setzten die abstiegsbedrohten Balinger alles daran, zum Ausgleich zu kommen. Die größte Chance vereitelte FV-Torwart Florian Harsch, der in der 65. Minute einen Elfmeter hielt, den er zuvor selbst verursacht hatte. Wieder in der Nachspielzeit machte Jonas Klawitter mit seinem zweiten Tor alles klar für die Ravensburger: Nico Maucher lief von rechts ein, passte klug weiter ins Zentrum, statt selbst abzuschließen. Von dort lief der Ball weiter auf den freistehenden Klawitter, der den 2:0-Endstand besorgte.

„Jonas Klawitter und Nico Maucher haben vorne ein klasse Spiel gemacht“, meinte Nectad Fetic. Den wahren Grund für den Sieg sieht der Trainer aber woanders: „Die Jungs haben alle zusammen jeden Quadratzentimeter verbissen verteidigt. Schön, wenn man am Ende eines Spiels auch mal sagen kann: Diesen Sieg haben wir uns erkämpft.“