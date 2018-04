FV holt Punkt in Villingen

Der FV Ravensburg hat beim starken Aufsteiger FC Villingen in der Fußball-Oberliga einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth erkämpfte sich am Mittwochabend ein 1:1 (1:1). Der FV bleibt damit auf Tabellenplatz fünf und hat fünf Punkte Rückstand auf die drei vor ihm platzierten Mannschaften. „Wir hätten natürlich gerne gewonnen“, sagte FV-Trainer Wohlfarth, der den Abstand zu den vorderen Plätzen durch einen Sieg verkürzen wollte.

Bei der Aufstellung hatte Steffen Wohlfarth zwei größere Baustellen zu beachten. Weil die Torhüter Kevin Kraus und Haris Mesic sowie Mittelstürmer Rahman Soyudogru gesperrt fehlten, musste der Trainer ziemlich umplanen. Auf der Position zwischen den Pfosten hatte er die Wahl zwischen dem dritten Torwart Niklas Volo, der in den vergangenen Wochen wegen einer Verletzung kaum trainiert hatte, und seinem Bruder Dominik Wohlfarth, der eigentlich Torwarttrainer beim SC Freiburg II ist. Steffen Wohlfarth entschied sich für Volo im Tor, Dominik Wohlfarth saß auf der Ersatzbank. Volo habe ihm signalisiert, dass er sich fit fühle, sagte Steffen Wohlfarth. Mit der Leistung des dritten Torwarts in Villingen war er zufrieden: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Im Sturmzentrum lief Harun Toprak auf, blieb aber ohne Torerfolg.

Mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte war der FV-Trainer dagegen nicht zufrieden. Der Abstand zu den gegnerischen Spielern sei zu groß gewesen, die Zahl der Ballverluste zu hoch, bemängelte Wohlfarth. Trotzdem ging Ravensburg in Führung. Moritz Jeggle eroberte 25 Meter vor dem Villinger Tor den Ball, drang in den Strafraum ein, legte auf Burhan Soyudogru quer – dieser traf zum 1:0 (16.).

Zweiter Ravensburger Treffer wegen Handspiels aberkannt

Durch einen über die Außenposition eingeleiteten Angriff – damit war Villingen besonders in der ersten Hälfte immer wieder gefährlich – kamen die Gastgeber schnell zum Ausgleich. Benedikt Haibt war zur Stelle (24.). Die einzig nennenswerte Chance auf die erneute Führung hatte Ravensburg durch einen Freistoß von Burhan Soyudogru, den Villingens Torwart Christian Mendes Cavalcanti aber entschärfte.

Ein zweites Mal im Villinger Netz zappelte der Ball dann in der 65. Minute. Schiedsrichter Luigi Satriano entschied aber, dass Bartosz Broniszewskis Hand im Spiel war – und gab Freistoß für den FCV. Auch wenn Ravensburg, im Gegensatz zur ersten Hälfte, nun besser stand, ergaben sich nur wenige Möglichkeiten gegen die beste Abwehr der Oberliga. Aber auch der FV kam nur selten in Gefahr, das 1:2 zu kassieren.

Bemerkenswertes spielte sich nur noch in der Nachspielzeit ab, als der bereits verwarnte Philipp Altmann einen Villinger Konter nur durch ein Foul unterbinden konnte und mit Gelb-Rot vom Feld musste (90.+3). „Schade, dass das wieder passiert. Das war aber berechtigt“, kommentierte Wohlfarth den erneuten Platzverweis. Denn das war dem FV schon in den Partien gegen Reutlingen (Rot für Rahman Soyudogru) und Neckarsulm (Rot für Haris Mesic) passiert.

FV-Trainer Steffen Wohlfarth ist nun gezwungen, erneut umzustellen, da am Samstag beim 1. CFR Pforzheim mit Altmann ein Innenverteidiger fehlen wird. Immerhin kehrt Stammtorhüter Kraus nach seiner Sperre zurück. Hart trifft es dagegen Mesic, der nach seinem Faustschlag gegen Neckarsulm fünf Spiele zuschauen muss.