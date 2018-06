FV fährt mit klarem Ziel nach Backnang

Was sich die Fußballer des FV Ravensburg für das Oberligaspiel bei der TSG Backnang vorgenommen haben, ist nicht schwer zu erraten. Die Ravensburger wollen am Samstag um 15.30 Uhr beim Aufsteiger einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen als zuletzt im Heimspiel gegen den SV Spielberg.

Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung gaben die Ravensburger die Partie im Wiesental noch aus der Hand und verloren mit 2:3. „Eine Reaktion in Backnang sind wir uns selber schuldig“, sagt FV-Trainer Wolfram Eitel. „Die Jungs sollen zeigen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war.“ Es sei schließlich, so Eitel, das erste Spiel in dieser Saison gewesen, „in dem es nicht so lief“. Weil seine Spieler in den bisherigen Trainingseinheiten jedoch einen „guten Eindruck hinterlassen haben“, fährt Eitel mit einem guten Gefühl nach Backnang.

Guter Aufsteiger

Die TSG schaffte im Sommer über die Relegation den Aufstieg in die Oberliga. Die Verbandsliga schloss Backnang als Zweiter hinter dem SGV Freiberg ab. In der Relegation verlor die TSG zwar das Heimspiel gegen den Freiburger FC mit 1:2, doch in Freiburg setzte sich Backnang mit 4:1 durch und feierte so den Aufstieg. Die Backnanger haben drei Spieltage gebraucht, um sich als Aufsteiger in der neuen Liga zurechtzufinden. Nach einem Punkt aus drei Partien folgten drei Siege, darunter ein 2:1 beim SSV Reutlingen. „Dass sie in der Liga mithalten können, ist für mich keine Überraschung“, sagt Eitel über den kommenden Gegner. „Sie sind mit der Aufstiegseuphorie gestartet und haben zu Beginn auch mit ihrer Spielweise überrascht.“ Dieser Effekt sei nun aber weg, glaubt Ravensburgs Trainer.

Am vergangenen Spieltag verlor die TSG mit 1:3 beim Bahlinger SC, sehr zum Ärger von Trainer Beniamino Molinari. „Komplimente des Gegners bringen mich zur Weißglut“, sagte Molinari laut „Backnanger Kreiszeitung“. Denn der Aufsteiger spielte nach einer schwächeren ersten Halbzeit nach dem Wechsel viel besser, nutzte aber auch eine Überzahl in den Schlussminuten nicht aus.

Lob für Sebastian Reiner

Beim FV gab es am vergangenen Spieltag vor allem in der zweiten Halbzeit viel Luft nach oben. „Außer Sebastian Reiner hatte keiner einen guten Tag“, so Eitels Urteil nach dem 2:3. Reiner spielt bislang eine starke Saison im defensiven Mittelfeld – der 26-Jährige ist derzeit auf der Sechserposition nicht wegzudenken. „Er hat einen richtigen Schub gemacht, was den Gesamteindruck betrifft“, lobt sein Trainer. „Er hat mit das beste Passspiel im Team und zeigt Konstanz auf hohem Niveau.“ Reiner wird also auch in Backnang von Beginn an auf dem Rasen stehen.

Wer seine Nebenleute sind, darauf wollte sich Eitel am Donnerstag noch nicht festlegen. Zwei Varianten sind möglich. „Entweder ich gebe den Jungs, die letzte Woche begonnen haben, die Chance, es besser zu machen“, sagt Eitel. „Oder es bekommen die eine Chance, die zuletzt auf der Bank mit den Hufen gescharrt haben.“ Neben den Langzeitverletzten Moritz Jeggle und Marcel Fetscher ist nur der Einsatz von Jascha Fiesel fraglich. Der Linksverteidiger plagt sich in dieser Woche mit Knieproblemen herum.