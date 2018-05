FV erkämpft sich Punkt gegen Balingen

Nach einer starken zweiten Halbzeit hat der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga gegen die TSG Balingen noch 2:2 gespielt. Gegen den Tabellenführer drehte die Mannschaft von Steffen Wohlfarth einen 0:2-Rückstand zur Halbzeit. Samuel Boneberger und Harun Toprak trafen für Ravensburg.

Wohlfarth musste gegen Balingen auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Neben den verletzten Thomas Zimmermann und Burhan Soyudogru fehlten auch Philipp Altmann und Moritz Jeggle krankheitshalber. In der Innenverteidigung begann Bartosz Broniszewski neben Kapitän Sebastian Mähr, auf den Flügeln starteten Max Chrobok und Harun Toprak. Die Gäste aus Balingen spielten von Beginn an ein hohes Pressing, setzten die FV-Abwehrreihe frühzeitig unter Druck. Ravensburg versuchte, sich spielerisch aus dem Pressing zu lösen, es fehlten aber Tempo und Genauigkeit. So hatte der FV mehr Spielanteile, kam aber nicht zu Torchancen. In der 19. Minute musste Sebastian Reiner mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld, für ihn kam Maschkour Gbadamassi. Weil beide Mannschaften sicher in der Defensive standen, passierte zunächst nicht viel.

Nach 25 Minuten hatte Ravensburg dann die Riesenchance zur Führung. Nach einem langen Ball aus der Abwehr spielte Daniel Hörtkorn im Strafraum auf Rahman Soyudogru, der aber links vorbeischoss. Der FV schien nun besser nach vorne zu spielen, kassierte aber kurz darauf das 0:1. Es war ebenfalls ein langer Ball aus der Abwehr, den Lukas Foelsch direkt auf Kaan Akkaya ablegte. Der Balinger Linksaußen schlenzte den Ball aus gut 18 Metern ins Tor.

Vermeidbares Gegentor

Ravensburg reagierte geschockt, verlor ein wenig den Faden. Die Zuspiele wurden ungenauer und die Spieler trafen im Aufbau teilweise schlechte Entscheidungen. So kassierten die Gastgeber noch vor der Pause das zweite Gegentor. Patrick Lauble setzte sich im Laufduell gegen den eingewechselten Samuel Boneberger durch, seinen Pass in die Mitte ließ Foelsch überragend durch auf Akkaya, der verzögerte, so an der verwirrten FV-Abwehr vorbeidribbelte und zum 2:0 traf – ein vermeidbarer Gegentreffer aus Ravensburger Sicht. „Ich war enttäuscht davon, wie wir im ersten Durchgang aufgetreten sind“, sagte Wohlfarth deutlich. „Wir haben keine Einheit präsentiert, hatten ein schlechtes Zusammenspiel.“

Das wurde im zweiten Abschnitt besser. Mit dem ersten Konter kam Ravensburg zum Anschlusstreffer. Jona Boneberger setzte sich in der 52. Minute auf dem linken Flügel gegen mehrere Gegner durch und legte ab auf seinen Bruder Samuel, der rechts unten zum 1:2 einschob. Acht Minuten später glich Ravensburg aus. Felix Hörger führte einen Freistoß aus dem Halbfeld schnell aus, chippte den Ball auf Rahman Soyudogru. Der brachte ihn von der Grundlinie in den Strafraum, wo Harun Toprak die Fußspitze an den Ball brachte – Ravensburg hatte die TSG auf dem falschen Fuß erwischt.

In der Phase nach dem 2:2 war der FV überlegen, von Balingen kam nur wenig. Die Gäste fanden ihre Linie aber wieder und schafften es immer öfter, sich spielerisch aus dem Pressing der Ravensburger zu befreien. In der Schlussphase entwickelte sich ein offenes Spiel, beide Mannschaften wollten den Sieg. Ein Mal wurde es noch richtig eng für Ravensburg: In der 85. Minute hatte Balingen die Doppelchance zur Führung. Kevin Kraus im FV-Tor parierte erst stark gegen Marc Pettenkoffer, beim Nachschuss von Akkaya auf das leere Tor brachte Samuel Boneberger noch einen Fuß dazwischen. So blieb es beim hochklassigen und leistungsgerechten 2:2. „Ich bin absolut zufrieden mit dem Punkt“, sagte Balingens Trainer Ralf Volkwein. „Wir sind weiterhin ungeschlagen, nun seit 21 Spielen ohne Niederlage.“ Das erkannte auch Wohlfarth an: „Wir wären gerne die erste Mannschaft gewesen, die 2018 gegen Balingen gewinnt“, schmunzelte der Trainer. „Aber dafür ist die TSG eine zu starke Einheit.“