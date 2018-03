FV dreht das Spiel gegen Backnang

Der FV Ravensburg hat seine erfolgreiche Serie in der Fußball-Oberliga ausgebaut. Der FV gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den Aufsteiger TSG Backnang dank zweier Treffer von Rahman Soyudogru mit 2:1. Es war für Ravensburg das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Trainer Steffen Wohlfarth und Co-Trainer Andreas Raaf waren zu Umstellungen gezwungen. Kapitän Sebastian Mähr fehlte ebenso wie Sebastian Reiner. Für Mähr verteidigte Bartosz Broniszewski neben Philipp Altmann, Moritz Jeggle besetzte anstelle von Reiner den Platz im defensiven Mittelfeld. Der FV begann die Partie schwungvoll. In der ersten Minute steckte Harun Toprak den Ball auf Burhan Soyudogru durch, der Ravensburger lief alleine auf TSG-Torwart Pascal Bertram zu, scheiterte aber am Backnanger.

Die Gäste hatten zu Beginn große Probleme bei langen Bällen der Ravensburger. Auffällig waren vor allem Toprak und Burhan Soyudogru, der in der zehnten Minute aus guter Position deutlich über das Tor schoss. Dann ließen Druck und Tempo nach, in der 18. Minute hatte Backnang die große Chance zur Führung. Nach einer Flanke von Athanasios Coutroumpas rutschte Jascha Fiesel im Strafraum aus, TSG-Stürmer Mario Marinic traf aber den Ball nicht richtig und die Chance war dahin.

Der FV verlor jetzt viele Bälle im Mittelfeld und brauchte wieder etwas, um den Weg nach vorne zu finden. Rahman Soyudogru schoss in der 29. Minute einen Freistoß nur ganz knapp vorbei. Kurz darauf kombinierte der FV über Burhan Soyudogru und Max Chrobok auf der linken Seite, Chroboks Flanke war jedoch schwach. Backnang hätte in der ersten Halbzeit nach einem leichten Schubser von Fiesel gegen Marinic gerne noch einen Elfmeter gehabt und traf durch Jannik Dannhäußer nach feinem Solo nur das Außennetz.

Backnang geht in Führung

Von Ravensburg musste – bei kurzfristig strömendem Regen – in der zweiten Halbzeit mehr kommen. Nach schwachem Abwehrverhalten gab es aber zunächst das 0:1. Sebastian Gleißner hatte linke zu viel Platz und traf ins lange Eck zur Backnanger Führung. Wohlfarth reagierte und brachte den zuletzt angeschlagenen Jona Boneberger für Chrobok. Am Ausgleich war Boneberger aber nicht beteiligt. Jeggle spielte einen klasse Ball auf Thomas Zimmermann, der legte ab in die Mitte zu Rahman Soyudogru – 1:1.

Der FV hatte sich wieder gesteigert und kam zur nächsten dicken Chance. Boneberger schickte Burhan Soyudogru, in der Mitte scheiterte Rahman Soyudogru an Torwart Bertram, der dazu auch den Nachschuss von Boneberger hielt. Ravensburg versuchte wieder viel konsequenter über die Flügel zu spielen. Mit Erfolg: In der 73. Minute flankte Toprak von rechts, in der Mitte drückte Rahman Soyudogru den Ball stark zum 2:1 über die Linie. „Der FV hat so viel Qualität, dass er aus wenig viel machen kann“, lobte Backnangs Trainer Beniamino Molinari.

Kurz darauf spielte Boneberger klasse auf Burhan Soyudogru. Der nahm den Ball stark mit, schoss dann aber mit links knapp am TSG-Tor vorbei. Backnang spielte jetzt schwach, verlor viele Bälle – oder schoss sie gleich selbst ins Aus. In der 87. Minute gab es durch Matej Maglica den ersten Backnanger Torschuss seit dem 1:0. Dann war Schluss. „Gewonnene Spiele sind schöne Spiele“, sagte FV-Trainer Wohlfarth. „Ich bin froh und glücklich, dass wir das Spiel nach dem 0:1 so gedreht haben.“