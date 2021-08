An einem Fußgängerüberweg in der Parkstraße hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die Nissan-Lenkerin übersah beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr die von links kommende 51-Jährige. Diese stürzte durch die Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 500 Euro.