Fußgängerin kollidiert mit Radler

Nach dem Zusammenstoß einer 27-jährigen Fußgängerin mit einem noch unbekannten Radfahrer am Mittwoch gegen 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Waldseer Straße, sucht die Polizei Zeugen. Die Frau war etwa auf Höhe des Kinos Linse aus einem Fahrzeug ausgestiegen, um an der Bushaltestelle nach dem Fahrplan zu sehen. Bei der Rückkehr zum Wagen kollidierte die 27-Jährige mit einem Radfahrer, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte fuhr indes nach einem kurzen Wortwechsel weiter. Der männliche Radler wird als höchstens 20 Jahre alt mit Brille beschrieben. Er war in Begleitung einer weiteren Person.