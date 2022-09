Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 52 Jahre alte BMW-Fahrerin zu, die am Montag kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße „Am Sonnenbüchel“ eine Fußgängerin angefahren und im Anschluss Fahrerflucht begangen hat. Das teilt die Polizei mit. Das 61-jährige Opfer war im Begriff, auf der Beifahrerseite in ein Auto einzusteigen. Die 52-Jährige fuhr in dem Moment an der Frau vorbei und streifte sie. Die 61-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr die Unfallverursacherin davon. Die Polizei konnte die 52-Jährige anhand des Kennzeichens ermitteln. Sie gelangt nun wegen Unfallflucht bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.